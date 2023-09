So schlank wie mit Mitte 20: Daniela Katzenberger zeigt ihren Abnehmerfolg

Beauty-Themen sind für Daniela Katzenberger an der Tagesordnung. Jetzt teilte die TV-Blondine ihren Fans mit, dass sie nach Jahren endlich ihren Traumkörper zurückerlangt habe.

Mallorca – Schon bei ihren ersten Fernsehauftritten in der Auswanderer-Sendung „Goodbye Deutschland“ vor vielen Jahren machte Daniela Katzenberger (36) unmissverständlich klar, dass gutes Aussehen einen ziemlich hohen Stellenwert in ihrem Leben hat. Dabei präsentierte sie ihren Hang zur Eitelkeit stets mit einer gehörigen Portion Selbstironie und sicherte sich so schnell einen Platz im Herzen des deutschsprachigen TV-Publikums. Über die Jahre avancierte die Katze mit ihren ehrlichen Social-Media-Posts zu Themen wie Cellulite außerdem zu einer Art Body-Positivity-Influencerin. Dennoch lässt Dani keinen Zweifel daran, dass das Streben nach Schönheit ihr auch weiterhin enorm wichtig ist.

Daniela Katzenberger schenkt sich ihren Traumkörper zum Geburtstag

Am 1. Oktober wird Daniela Katzenberger ihren 37. Geburtstag feiern. Und zu diesem besonderen Anlass will sich die TV-Blondine ein ganz besonderes Geschenk machen, wie sie jetzt auf ihrem offiziellen Instagram-Account verriet.

In einer aktuellen Story schrieb sie unter zwei Fotos, die sie im Juli 2014 und im September dieses Jahres zeigen: „Ich wollte mir dieses Jahr selbst was zum Geburtstag schenken. Eine Figur, in der ich mich wieder wohlfühle.“ Auf beiden Bildern erscheint die Katze auffallend schlank.

Die vergangenen Monate waren für Daniela Katzenberger ein echter Fitness-Marathon

Laut eigener Aussage war die Mutter einer Tochter also zuletzt vor der Geburt ihres Kindes richtig zufrieden mit ihrem Aussehen. Dass sie ihren Traumkörper zurückerlangen will, war Daniela Katzenbergers Social-Media-Followern in den letzten Monaten allerdings keineswegs verborgen geblieben.

Sie fühlt sich in ihrem Körper erstmals seit 2014 (links) wieder wohl: Daniela Katzenberger ist fit wie lange nicht mehr! © Screenshot/Instagram/Daniela Katzenberger

In ihren Posts dokumentierte die Reality-Berühmtheit des Öfteren ihr rigoroses Sportprogramm und teilte außerdem regelmäßig gesunde Rezepte zum Abnehmen. Der Weg zum Wohlfühlkörper scheint für Daniela allerdings noch nicht zu hundert Prozent abgeschlossen. „Mehr dazu an meinem Geburtstag", kündigte der TV-Star in seiner Story kryptisch an.