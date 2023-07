Schlager-Party mit Barbara Schöneberger und Hans Sigl: Das sind die Gäste der „Starnacht am Wörthersee“

Am Wochenende findet eines der größten Schlagerevents des Jahres statt – die „Starnacht am Wörthersee“. Moderiert wird das Spektakel von Barbara Schöneberger und Hans Sigl.

Wörthersee/Kärnten – Den malerischen Wörthersee im österreichischen Bundesland Kärnten erwartet am Wochenende des 7. und 8. Juli 2023 ein wahres Staraufgebot. Entertainerin Barbara Schöneberger (49) und „Bergdoktor“-Star Hans Sigl (53) laden zur „Starnacht am Wörthersee“ – mit dabei sind laut dem Veranstalter „Topstars so weit das Auge reicht“. Es kommen also nicht nur Schlager-Fans auf ihre Kosten.

Von Maite Kelly bis Beatrice Egli: Diese Stars stehen auf der Starnacht-Bühne

Zahlreiche nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler aus der Pop- und Schlagerwelt werden an den zwei Abenden auf der großen Starbühne in der Arena am Wörthersee auftreten. Unter anderem hat der Veranstalter den österreichischen Volks-Rock‘n‘Roller Andreas Gabalier (38), Schlagerlegende Howard Carpendale (77) und Schlagerstar Andrea Berg (57) angekündigt.

Ebenfalls mit von der Partie sind US-Sänger Ray Dalton (33), Sängerin Maite Kelly (43), das Schweizer-Schlagerexport Beatrice Egli (35), die österreichische Schlagersängerin Melissa Naschenweng (32) und die deutsche Schlagersängerin Vanessa Mai alias Wolkenfrei (31).

Oper, Pop oder Schlager: Bei der „Starnacht am Wörthersee“ ist für alle etwas dabei

Aber nicht nur Schlagermusik ist an den zwei Abenden geboten. Der österreichische Singer-Songwriter Alexander Eder (24), der deutsche Singer-Songwriter Kamrad (26), Sängerin Loi (21), Die Mayerin (38), Sängerin Laura Bilgeri (27) und der österreichische Pop-Sänger Julian le Play (32) sowie die österreichische Popband Tagtraeumer sorgen für modernen Pop. Auch für Klassik-Fans ist etwas geboten: Sänger Matteo Bocelli (25), Sohn von Startenor Andrea Bocelli (64), reist aus Italien an, zudem treten die Wiener Sängerknaben auf.

Am Wochenende findet eines der größten Schlagerevents des Jahres statt – die „Starnacht am Wörthersee“. Moderiert wird das Spektakel von Barbara Schöneberger und Hans Sigl. (Fotomontage) © IMAGO/Bildagentur Monn & IMAGO/K.Piles & IMAGO/Daniel Scharinger

Die geladenen Gäste treten normalerweise an beiden Abenden auf. Denn: Nur der zweite Abend (Samstag, 8. Juli) wird im TV übertragen. In Österreich strahlt das ORF 2 die Show aus, in Deutschland übernimmt die ARD die Übertragung. Los geht es um 20:15 Uhr. Auch im Livestream der ARD wird die Sendung zu sehen sein.

Verwendete Quellen: starnacht.tv