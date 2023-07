Totalschaden: Shania und Davina Geiss bauen Autounfall

Erst seit wenigen Monaten besitzt Millionärstochter Shania Geiss einen Führerschein. Jetzt kam es zum ersten Unfall. Das Auto muss mit einem Totalschaden in die Werkstatt.

Der nächste Auto-Schock für die Familie Geiss: Die jüngste Tochter Shania (18) und ihre Schwester hatten einen Autounfall, wie Davina (20) auf Instagram mitteilt. Demnach hat das Fahrzeug nun einen Totalschaden. Auf der Social-Media-Plattform teilte Davina Fotos des demolierten Wagens. „Shania und ich hatten vor zwei Tagen einen kleinen Autounfall“, schreibt die „Die Geissens“-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story.

Autounfall: Shania Geiss war nicht schuld

Shania hat ihren Führerschein im April dieses Jahres gemacht. Allerdings soll nicht sie an dem Unfall schuld gewesen sein. Vielmehr sei den beiden jemand hinten reingefahren, so Davina. Und gibt Entwarnung: „Zum Glück ist uns nichts passiert.“

Auf Fotos ist zu erkennen, dass das Auto am hinteren rechten Reifen klare Blechschäden aufweist. Davina schreibt, der Wagen sei „komplett kaputt“ und nennt es einen „Totalschaden“. Für Shania war es das nun erstmal mit ihrem schwarzen Range Rover: „Jetzt muss Shanias Baby erstmal in die Werkstatt. Ich hoffe, dass Shania ihr Baby schnell wieder zurückbekommt“.

Erst Anfang des Jahres gab es bei Familie Geiss schon einmal eine gefährliche Situation mit einem Auto: Der neue Porsche von Familienoberhaupt Robert Geiss (59) war in Flammen aufgegangen. „Wie so etwas passieren kann, ist mir ein Rätsel. Da bin ich gespannt, was Porsche dazu sagt, im Stehen brennt das Auto“, schrieb Geiss damals zu einem Instagram-Bild des vollkommen verbrannten Wracks.

Die Geissens: Seit mehr als einem Jahrzehnt im TV

Seit mehr als einem Jahrzehnt leben das Ehepaar Robert und Carmen Geiss (58) und ihre Töchter ihr Leben vor TV-Kameras. Auf Weltreisen, beim Luxus-Einkaufsbummel oder bei Kindergeburtstagen - in „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ bieten die Millionäre bei RTLzwei Einblicke in ihr Luxusleben. Der Nachwuchs hat mittlerweile sein eigenes Spin-Off: In bisher zwei Staffeln zeigt die Doku-Soap „Davina & Shania – We love Monaco“ das Leben der Geiss-Schwestern zwischen Kitzbühel und Monaco.

Shania und Davina Geiss hatten einen Autounfall. Im Netz zeigten die Töchter von Robert und Carmen Geiss den Schaden. © RTLZwei & Instagram / shaniageiss & Instagram / shaniageiss

Im Verkehr sorgte die Jetset-Familie schon mehrmals für Aufsehen – insbesondere Robert und Carmen Geiss‘ jüngste Tochter polarisierte schon, bevor sie offiziell den Führerschein hatte. Während einer Fahrstunde beschädigte Shania Geiss das Luxus-Auto ihrer Schwester Davina. Verwendete Quellen: Instagram / davinageiss