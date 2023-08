Träneninterview: Wenn Michael Hartl über seinen Schlaganfall spricht, kämpft er mit den Tränen

Der Volksmusiker Michael Hartl hat sich in den letzten Monaten von einem Schlaganfall erholt. Nun spricht er mit seiner Frau Marianne über dieses tragische Erlebnis und kämpft dabei mit den Tränen.

Baldham - Es ist etwas über ein Jahr her, seit Michael Hartl (74) einen Schlaganfall erlitt. Den 11. März 2022 werden der Volksmusiker Michael Hartl und seine Ehefrau Marianne (70) wohl nie vergessen. In dieser Nacht wurde der Musiker in eine Klinik gebracht und operiert. Nach dem Eingriff lag der damals 73-Jährige mehrere Tage im Koma.

Unvorhersehbare Wendung im Leben des Volksmusikpaares

In einem aktuellen Interview mit Bunte-Live spricht das Ehepaar nun über diesen einschneidenden Tag, an dem sie ursprünglich den Menschen in der Ukraine helfen wollten. „Mein Vater ist Ukrainer, und dann habe ich gesagt, wir müssen etwas unternehmen“, erzählt der Musiker. Fünf Trucks hatten sie bereits organisiert, mit medizinischen Geräten und schusssicheren Westen. Auch Lebensmittel hatten sie bereits gepackt.

Doch dann kam alles anders als geplant: „In der Nacht vor der Abfahrt erlitt ich den Schlaganfall“, erzählt der Musiker und ist sichtlich ergriffen. Als er darüber spricht, kommen ihm die Tränen. Seine Frau Marianne berichtet ebenfalls über diese schwere Zeit und Sorgen, ob er jemals wieder Auto fahren, wieder schreiben oder sprechen kann. „All diese Fähigkeiten waren nicht mehr da“, erzählt die 70-Jährige.

Michael und Marianne hören nach 50 Jahren auf der Bühne auf

Heute hat sich der Musiker offenbar größtenteils von den Folgen des Schlaganfalls erholt. Doch in Zukunft, wollen sie dennoch kürzertreten. Vor allem Marianne merke schnell, wenn es ihrem Ehemann nicht so gut geht und er an seine Grenzen stößt: „Deshalb ist es jetzt unser Ziel, aufzuhören. Wir brauchen jetzt unsere Ruhe“, sagt die Musikerin. Michael Hartl ergänzt: „Ich bin ja auch schon 63 Jahre auf der Bühne gestanden, es reicht jetzt.“ Beide scheinen sich einig: Nach 50 gemeinsamen Jahren auf der Bühne, wollen sie die Zeit der „goldenen Jahre“ für sich haben.

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 1979 gelten Marianne und Michael Hartl als das Traumpaar der Volksmusik. In der gemeinsamen Karriere traten sie unter anderem beim Grand Prix der Volksmusik auf und moderierten zahlreiche Fernsehformate wie die „Superhitparade der Volksmusik“ und „Weihnachten mit Marianne und Michael“. Nadja Abd el Farrag startet hingegen mit 58 Jahren noch einmal so richtig durch. „Naddel“ will den Ballermann mit Coversongs bekannter Schlager erobern und absolvierte schon so einige große Auftritte. Verwendete Quellen: Bunte.de