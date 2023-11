Diese Kritik macht Prinzessin Eugenie schwer zu schaffen

Die Mitglieder der royalen Familie stehen im Fokus der Öffentlichkeit und müssen auch mit Kritik umgehen. Für Prinzessin Eugenie ist das nicht leicht.

London – Alle Mitglieder der britischen Königsfamilie stehen stets unter genauer Beobachtung der Öffentlichkeit. Auch die beiden Prinzessinnen-Schwestern Eugenie (33) und Beatrice (35) mussten bereits die ein oder andere hämische Schlagzeile über sich ergehen lassen. Besonders die Outfits und die auffälligen Hüte der Töchter von Prinz Andrew (63) und Sarah Ferguson (64) kamen oftmals nicht gut an. Nun enthüllt Prinzessin Eugenie in einem Podcast, wie nah ihr diese Kommentare gehen.

Prinzessin Eugenie: Kritik hat bei ihr „Probleme verursacht”

Die ständige Kritik an ihrem Aussehen habe bei ihr „definitiv ein paar Probleme verursacht”, verrät die 33-Jährige im Gespräch mit dem Mutter-Tochter-Duo Jessie und Lennie Ware im Podcast „Table Manners”. Sie sei wegen der ständigen Bewertungen zu ihrem Äußeren sehr darauf fixiert gewesen, “auf eine bestimmte Art und Weise aussehen zu müssen“.

„Ich denke, das hat jeder, wenn er in der Öffentlichkeit steht”, sagt die Nichte von König Charles III. (75). Doch im Königshaus sei das Problem, dass man ausgerechnet im Teenageralter in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerate. „Ich schätze, in unserer Familie passiert das in dem perfekten Alter, wenn man 13 Jahre alt ist, diesen idiotischen Haarschnitt hat und ein bisschen pummelig ist und alle Jungs einen schikanieren.” Dabei wolle man gerade in diesem Alter vor allem die Gewissheit, dass man auf dem richtigen Weg sei. „Und man bekommt das Gegenteil“, beklagt sie sich.

Prinzessin Eugenie kritisiert Druck der Gesellschaft

An ihrem Zweitwohnsitz in Portugal genießt die zweifache Mutter, sich keine Gedanken um ihr Äußeres machen zu müssen. Denn dort steht sie nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit. „Ich kann in meinem Jogginganzug und mit auf dem Kopf aufgetürmten Haaren zum Supermarkt gehen, und das macht mir nichts aus. Egal. Es interessiert niemanden“, freut sie sich.

Prinzessin Eugenie spricht außerdem über den Druck, den die Gesellschaft auf junge Mütter ausübt. Das mache sie „wahnsinnig”. Besonders Themen wie der „After-Baby-Body“: „Die Gesellschaft schreibt vor, dass man das Gewicht seines Babys abschütteln muss.” Prinzessin Eugenie hat erst Ende Mai ihren zweiten Sohn zur Welt gebracht. Verwendete Quellen: Podcast „Table Manners“