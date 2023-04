„Wäre nicht glücklich damit“: Anne Wünsche ist wieder schwanger und will abtreiben

„Berlin – Tag & Nacht“-Star Anne Wünsche ist zum vierten Mal schwanger. Doch die Influencerin möchte das Kind nicht behalten, wie sie jetzt auf Instagram erklärt.

Berlin – TV-Star Anne Wünsche (31) macht aktuell eine schwierige Zeit durch. Der ehemalige „Berlin - Tag & Nacht“-Star ist schwanger – und das ungeplant. In einer emotionalen Nachricht wendet sich die 31-Jährige an ihre Follower und postet ein Foto von einem positiven Schwangerschaftstest. „Wie konnte das passieren? Wir haben doch aufgepasst... Und trotzdem ist es da... dieses Plus!“, beginnt sie ihr emotionales Statement.

Anne Wünsche: „Mir laufen die Tränen über die Wangen“

Sie könne kaum beschreiben, wie sie sich aktuell fühle. „Ich liege im Bett. Eingemurmelt in meiner Decke. Mir laufen die Tränen über die Wangen und ich bin wie erstarrt“, erklärt die Mutter von drei Kindern weiter. Sie wisse bereits seit zwei Wochen, dass sie erneut schwanger sei. „Bin also bereits in der 7. Woche.“ Wünsche komme gerade von einer Frauenärztin „und wir haben über alle offenen Möglichkeiten gesprochen“. Für sie stehe eines fest: „Ich kann es nicht behalten.“ Es sei für sie „absolut keine leichte Entscheidung“ gewesen, stellt Wünsche klar. „Mal lege ich eine Fassade auf, mal breche ich weinend zusammen und mal lässt mich eine Schutzmauer die aktuelle Situation ignorieren, in der ich mich befinde.“ Um es klar zu sagen: „Mir geht es beschissen.“

Der TV-Star habe viel nachgedacht. Doch „es würde einfach nicht funktionieren und ich muss mir selbst eingestehen, dass das einfach nicht mein Leben wäre“. Wünsche sehe sich in dieser Rolle nicht und wäre auch nicht glücklich damit. „Niemals könnte ich allen gerecht werden. Niemals könnte ich das alles alleine schaffen!“ Sie wisse, dass sie in den nächsten Tagen sicherlich „einige böse Nachrichten“ deshalb erhalten werde. Dennoch wolle sie diesen Weg mit ihren Fans teilen. „Ich sehe nicht ein, solch ein Thema zu verstecken, aus Angst vor der Reaktion.“

Gespaltene Meinung der Fans

In den Kommentaren sind gespaltene Meinungen zu lesen. Während etwa Reality-TV-Star Jenny Frankhauser (30) ein weinendes Emoji teilt, finden wieder andere: „Dein Körper, deine Entscheidung!“ Andere User verstehen nicht, warum sie dieses Thema öffentlich gemacht hat. „Dann hätte man auch weniger Hass und Stress um sich herum.“ Andere fragen sich: „Wenn man kein 4. Kind möchte, ist das vollkommen ok, aber wieso verhütet man nicht?“

Anne Wünsche hat bereits drei Kinder: die Mädchen Miley und Juna sowie den Jungen Sávio. Letzterer kam im Juli 2022 zur Welt. Wünsche ist vor allem ihre Rolle bei „Berlin - Tag & Nacht“ bekannt. Dort war sie 2011 bis 2017, 2019 und 2021 zu sehen. Auch bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekleidete sie 2018 eine kleine Rolle. Neben ihrer Schauspielerei hat sie sich auch als Influencerin einen Namen gemacht.

