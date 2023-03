Zarrella-Trennung: Romina Palm spricht nach 3 Wochen Pause über Beziehungs-Aus

Ex-GNTM-Teilnehmerin Romina Palm hat sich nach der Trennung von ihrem Verlobten Stefano Zarrella bei ihren Fans zurückgemeldet.

Köln - Das ehemalige GNTM-Model hatte eine dreiwöchige Auszeit genommen. In einem YouTube-Video erklärt sie die Gründe dafür und spricht über das Verhältnis zu ihrem Ex-Partner.„Ich habe einfach die letzten Wochen Zeit für mich gebraucht, ich war drei Wochen lang offline und habe die sozialen Medien komplett gemieden“, beginnt Romina Palm (23) ein aktuelles YouTube-Video, mit dem sie sich bei ihrer Community zurückmeldet.

Romina Palm spricht bei YouTube über die Zarrella-Trennung

Die ehemalige GNTM-Kandidatin und Influencerin hatte sich nach der Trennung von ihrem Verlobten, Food-Influencer Stefano Zarrella (32), von Instagram und Co. zunächst verabschiedet. Stefano ist der kleine Bruder von Schlagerstar Giovanni Zarrella.

Zur Trennung von Zarrella sagt Palm, dass diese schon vor einiger Zeit gewesen sei. Mit ihrem Ex-Partner stehe sie weiterhin noch in Kontakt und die beiden hätten „beruflich als auch privat ein sehr gutes Verhältnis und uns beiden ist es wichtig, dass wir das pflegen“. Trennungen seien nie einfach, aber es sei das Normalste von der Welt, wenn Paare auseinander gehen, betont Palm weiter.

Romina Palm ist „zum allerersten Mal alleine“

Die drei Wochen, die sie jetzt inaktiv gewesen sei, hätten ihr „unfassbar gut“ getan, erzählt Palm weiter. „Ich konnte mich wirklich auf Dinge konzentrieren, die ich lange Zeit vor mir hergeschoben habe und habe auch sämtliche Jobs abgesagt.“

„Ich bin selbst sehr gespannt, was die nächste Zeit auf mich zukommen wird: Ich bin zum allerersten Mal in meinem Leben alleine. Ich war vorher immer in Beziehungen und liebe es, meinen Alltag mit meinem Partner zu teilen“, erklärt die Influencerin.

Für sie sei das eine komplett neue Situation, Kraft schenke ihr derzeit vor allem ihr Hund Baloo. „Es ist Wahnsinn, was ein Hund einem für eine Liebe geben kann“, erklärt sie. Gemeinsam mit ihm ist die Influencerin mittlerweile umgezogen. Ein Bett habe sie noch nicht, ihre Nächte verbringt das Model laut eigener Aussage derzeit auf einer Matratze.

Stefano Zarrella: „Gehen ab nun getrennte Wege“

Anfang März gab Stefano Zarrella, der Bruder von Moderator Giovanni Zarrella (45), in einem Instagram-Statement die Trennung bekannt. „Es fällt mir nicht leicht, aber ihr habt ein Recht es zu erfahren: Romina und ich haben uns getrennt“, schrieb der 32-Jährige in einer Story. Für eine Beziehung mit der ehemaligen GNTM-Teilnehmerin habe es „am Ende einfach nicht mehr gereicht“. Es falle zwar schwer, dies zu realisieren, „aber wir werden ab nun getrennte Wege gehen“.

Romina Palm nahm 2021 an Heidi Klums Model-Castingshow „Germany’s next Topmodel“ teil. Die Kölnerin belegte Platz vier, den Sieg in der 16. Staffel holte sich Alex Mariah Peter (25). Ihm Juli 2021 gaben Zarrella und Palm ihre Verlobung bekannt. Der jüngere Bruder von Giovanni Zarrella hatte in Rom während der Feierlichkeiten zum EM-Titel um die Hand seiner Freundin angehalten. Kennengelernt hatten sich die beiden im Jahr 2019.