Zum 30. Bühnen-Jubiläum: Andrea Berg rechnet mit Kritikern ab

Seit 30 Jahren steht Andrea Berg auf der Bühne und hatte immer sowohl Fans auch als Hater. Jetzt macht die Schlagersängerin ihren Kritikern eine klare Ansage.

Kleinaspach - Andrea Berg (57) ist eine der bekanntesten Schlagerstimmen Deutschlands und kann mittlerweile auf 16 Millionen verkaufte Tonträger, zwölf Nummer-1-Alben und drei Jahrzehnte Bühnengeschichte zurückblicken. Zu ihrem Jubiläum schaut sie nun zurück und bereut rein gar nichts. Für ihre Hater, die sie in 30 Jahren Karriere auf Schritt und Tritt begleiteten, findet Andrea Berg klare Worte.

Sie würde es wieder tun: Andrea Berg bereut keinen einzigen Karriere-Moment

„Ich würd’s wieder tun“ ist der Titel ihres letzten Albums – veröffentlicht im Juli 2022, genau 30 Jahre nach ihrem ersten Album „Du bist frei“, das 1992 herauskam. Der Titel ist nicht nur ein romantischer Schlager, sondern steht auch symbolisch für die Karriere, die die Sängerin hingelegt hat und in der sie regelmäßig kritisiert wurde. Reue empfindet sie aber keineswegs, sie würde buchstäblich alles noch einmal genau so machen.

„‚Ich würd’s wieder tun‘ war meine wichtigste Textzeile in den vergangenen 30 Jahren und sie sagt alles aus“, erklärte Andrea Berg jetzt gegenüber schlager.de. Damit meint sie vor allem auch ihre schärfsten Kritiker, die sie immer begleitet haben, auf die sie aber nie gehört hat: „Es ist eigentlich ganz einfach: Wenn jemandem meine Musik nicht gefällt, dann muss er sie ja nicht hören oder sich kaufen. Wenn jemandem meine Brillen zu groß oder die Röcke zu kurz sind, dann habe nicht ich ein Problem, sondern er“, sagte sie.

Andrea Berg: Rückblick und Pläne – nach 30 Jahren ist nicht Schluss

Ihr Erfolg spricht in diesem Fall für sich selbst, denn es gibt weitaus mehr Menschen, die sie seit 30 Jahren feiern und bejubeln. An ihre Anfänge blickt die Schlagerikone heute mit Melancholie zurück: „Ich erinnere mich noch, wie Tante Gerda mit einem Bauchladen durchs Zelt lief und meine Singles verkauft hat. Ein Konzert – das war damals eine schnurgerade Frontbühne, hinten standen die Musiker aufgereiht wie an einer Perlenschnur und der Bühnenrand war geschmückt mit Blumen – meistens Geranien, wenn man Pech hatte, sogar künstliche.“

Und die Karriere von Andrea Berg ist nach 30 Jahren längst nicht vorbei, denn Pläne hat sie immer – und sie würde es wieder tun: „Es ist aber vor allem auch eines: ein Aufbruch zu neuen Abenteuern. Ich freue mich riesig darauf.“ Zuletzt feierte Andrea Berg einen Mega-Rekord und schlug damit sogar Madonna. Verwendete Quellen: Schlager.de