12. Hochzeitstag ignoriert: Charlène von Monaco hüllt sich in Schweigen

Von: Susanne Kröber

Ihren 12. Hochzeitstag mit Ehemann Fürst Albert ließ Charlène von Monaco unkommentiert verstreichen – ganz im Gegensatz zu den letzten Jahren.

Monaco – Zwölf Jahre ist es her, dass Charlène von Monaco (45) und Albert II. (65) am 2. Juli 2011 im Hof des Fürstenpalastes vor den Traualtar traten. Zwölf Jahre voller Höhen und Tiefen, die das Paar gemeinsam durchlebt hat. Die Geburt ihrer Zwillinge Jacques und Gabriella (beide 8) zählt sicher zu den Ereignissen, die Charlène und Albert am meisten zusammengeschweißt haben. Gesundheitliche Probleme der Fürstin und ihr schwerer Stand innerhalb der Grimaldi-Familie sorgten hingegen in der Vergangenheit für dunkle Wolken am monegassischen Himmel.

Nach Trennungsgerüchten: Charlène von Monacos Schweigen am Hochzeitstag wirft Fragen auf

Im Frühjahr 2023 häuften sich dann die Trennungsgerüchte um Charlène und Albert, nachdem das französische Magazin Royauté behauptet hatte, das Fürstenpaar von Monaco befände sich bereits im Trennungsprozess. In den meisten Fällen bleibt eine solche Geschichte unkommentiert, doch offenbar sah sich der Palast gezwungen, auf die Spekulationen über eine Ehekrise zu reagieren. Die Pressestelle des Palasts ließ laut Royal Central mitteilen, dass die Gerüchte „völlig unbegründet“ seien, man dementiere „die böswilligen Gerüchte, die von der französischen Zeitschrift ‚Royauté‘ verbreitet werden, formell.“

Ein drastischer Schritt, der Wirkung zu zeigen schien. Albert und Charlène von Monaco zeigten sich wieder vermehrt in der Öffentlichkeit, dabei schien die Stimmung mal herzlich, mal frostig zu sein. Doch ausgerechnet an ihrem 12. Hochzeitstag lässt Charlène die Chance verstreichen, der Welt zu zeigen, dass sie und Albert noch immer glücklich miteinander sind. Zum letzten Mal nutzte die ehemalige Profi-Schwimmerin ihren Instagram-Account am 10. Dezember 2022, um ihren Zwillingen Gabriella und Jacques zum Geburtstag zu gratulieren, seitdem warten die Fans der Fürstin von Monaco auf Nachschub.

Anders als in den Vorjahren: Kein Instagram-Post von Charlène zum 12. Hochzeitstag

Spätestens zum Hochzeitstag war mit einem Beitrag von Charlène zu rechnen gewesen. Denn obwohl die gebürtige Südafrikanerin bei Instagram nur sehr sporadisch aktiv wird, zelebrierte sie den Tag ihrer Eheschließung in den letzten Jahren immer. 2022 postete Charlène ein Foto von sich und Albert und versah es mit den Worten „Alles Gute zum Hochzeitstag“ und einem roten Herz-Emoji. Am 2. Juli 2021 durften sich die Follower zum 10. Hochzeitstag sogar über ein süßes Video (siehe oben) des Fürstenpaares freuen.

In diesem Jahr ließ Charlène von Monaco die Gelegenheit ungenutzt, Ehemann Albert via Instagram zum Hochzeitstag zu gratulieren. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/Frank May/PA Wire/Jacob King

2020 veröffentlichte Charlène am 2. Juli ein Bild von sich und Albert mit Corona-Maske, dazu schrieb sie: „Gemeinsam sind wir stark!“ In diesem Jahr ließ die monegassische Landesfürstin ihren Hochzeitstag – zumindest in der Öffentlichkeit – schweigend verstreichen. Lediglich der Palast gratulierte Albert und Charlène von Monaco mit einem romantischen Foto zum 12. Hochzeitstag. Bleibt zu hoffen, dass die beiden abseits von Social Media dennoch Zeit für ein wenig Romantik fanden. Verwendete Quellen: royalcentral.co.uk, Instagram