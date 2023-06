Albert und Charlène von Monaco sind nicht streng: Zwillinge sollen sich „völlig frei fühlen“

Von: Florian Schwartz

Die Zwillinge Jacques und Gabriella von Monaco wachsen im Fürstenpalast auf. Dennoch achten ihre Eltern Albert und Charlène darauf, dass es auch ihr „Zuhause“ ist.

Monaco – Schon seit mehr als 700 Jahren ist der Palais Princier im Fürstentum Monaco die Heimat der Familie Grimaldi. Auch Fürst Albert II. von Monaco (65) weiß, wie es ist, hier aufzuwachsen. Umso mehr achten er und seine Ehefrau Charlène (45) darauf, dass das Leben innerhalb der viel besuchten Palastmauern auch für den Nachwuchs ein lebenswertes Zuhause ist. In einem Interview mit der Zeitschrift „Gala“ erklärte der monegassische Familienvater jetzt, worauf er bei der Erziehung seiner Kinder Jacques und Gabriella (beide 8) besonders achtet.

Albert von Monaco will, dass sich Jacques und Gabriella „völlig frei fühlen“

Albert verriet, dass er es einst selbst als junger Prinz liebte, über die Herkules-Galerie des Palastes mit Rollschuhen zu flitzen. Schon in seiner Kindheit hatten er und seine Schwester die Räumlichkeiten mit großer Neugier erkundet. „Für uns Kinder war es ein Abenteuer, alles zu entdecken“, erinnert sich der Monarch. Auch Jacques und Gabriella sollen sich diesen Entdeckerdrang bewahren. Dabei bietet sich für die jungen Monegassen vor allem ein Ort besonders an.

„Nun, der Palast ist auch ein Ort, an dem wir als Familie leben“, erklärt Albert weiter. „Es gibt Bereiche, zum Beispiel die Gärten, wo sich die Kinder völlig frei fühlen und spielen können. Das hilft ihnen ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass dies nicht nur ein offizieller Ort ist, sondern auch ihr Zuhause.“ Um auch nicht ständig den neugierigen Blicken der Touristen ausgesetzt zu sein, vermeiden es die Monegassen vor allem in der Zeit von Ostern bis Oktober laut Albert, „allzu lange im Innenhof herzumzustehen.“

„Schritt für Schritt“: So erziehen Albert und Charlène von Monaco ihre Zwillinge

Zuhause im Schloss: Schon Papa Albert fand es toll im Fürstenpalast groß zu werden, Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabrielle tun es ihm gleich (Fotomontage). © Javad Parsa/dpa & Beautiful Sports/Imago

Auch wenn Jacques bereits jetzt als Thronfolger auf sein Amt vorbereitet wird, gelten keine allzu strengen Regeln für den Prinzen und seine Schwester. „Wir sagen auch nicht, dass sie sich hinsetzen und einen Vortrag anhören müssen“, erklärt Albert weiter: „Sie sollen Sachen für sich selbst entdecken. Nach und nach werden sie verstehen, was das alles bedeutet. Und was für ein unglaubliches Erbe wir ihnen hinterlassen“.

Auf diese Weise sollen Jacques und Gabriella „Schritt für Schritt“ erlernen, in welcher fürstlichen Tradition sie aufwachsen. Inzwischen haben die Zwillinge auch schon alle „Prunkgemächer“ und „andere wichtige Räume“ des Palastes kennengelernt. Allein das braucht schon seine Zeit. „Das ist nichts, was man an einem Tag macht“, gab Albert zur Auskunft.

Weitaus weniger verständnisvoll scheint Albert von Monaco mit der Experimentierfreudigkeit von Charlène umzugehen. Ihre jüngste Typverwandlung sorgte eher für düstere Stimmung zwischen dem Fürstenpaar.