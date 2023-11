Fürstin in Rot: Charlène von Monaco strahlt am Nationalfeiertag neben Albert

Von: Lukas Einkammerer

Für den Nationalfeiertag tritt Charlène von Monaco tritt mit Fürst Albert und ihren beiden Kindern auf. Der rote Look der Fürstin ist dabei echter Hingucker.

Monaco – Am Sonntag, dem 19. November, wird in Monaco der Nationalfeiertag zelebriert. Nachdem Charlène von Monaco (45) und Fürst Albert (65) in den vergangenen Tagen schon zahlreiche öffentliche Auftritte hatten, krönen ein gemeinsamer Gottesdienstbesuch des Paares und ein Auftritt auf dem Balkon die Feierlichkeiten. Mit ihrem Ensemble dürfte Charlène in den Augen vieler Monegassen dabei endgültig zur Stilikone avanciert sein.

Charlène ganz in Rot: Fürstin besucht Gottesdienst mit Albert

Highlight des Nationalfeiertages in Monaco ist der Auftritt Charlène und Alberts auf dem Balkon des Palasts. Den Anfang macht aber ein großer Gottesdienst in der Kathedrale, zu dem Charlène stilbewusst wie eh und je erscheint. In einem komplett roten Ensemble bestehend aus Mantel, Kleid und einer farblich passenden Kopfbedeckung schreitet die gebürtige Südafrikanerin an der Seite ihres Gemahls die Stufen zur Kirche hinab.

Auch Fürst Albert hat sich an dem großen Tag fein herausgeputzt. In einer schwarzen Uniform präsentiert er sich vor dem Gotteshaus neben seiner „Lady in Red“, die mit rot-weißen Kristallohrringen und ihrem rot-weißen Orden auch in Sachen Accessoires farblich nichts dem Zufall überlassen hat.

Nationalfeiertag in Monaco: Charlène strahlt neben Albert ganz in rot

Auch beim Auftritt auf dem Balkon, der am Nationalfeiertag in Monaco Tradition ist, beweist Charlène ihr vorzügliches Stilgespür. Den roten Mantel hat sie abgelegt und präsentiert sich den Zuschauermengen mit Albert und den Zwillingen Gabriella (8) und Prinz Jacques (8) im roten Kleid. Während Sohn Jacques wie sein Vater in Uniform auftritt, kommt Gabrielle ganz nach ihrer Mutter und zeigt sich in einem ähnlichen monochromen Ensemble – von Kopf bis Fuß in Blau.

