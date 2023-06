Machtdemonstration in Monaco: Fürstin Charlène behauptet ihre Position

Von: Susanne Kröber

Ein seltener Anblick: Anlässlich des 100. Geburtstags des verstorbenen Fürst Rainier präsentierten sich die Grimaldis als Einheit, doch Charlène von Monaco überstrahlte alle.

Monaco – 2005 verstarb Fürst Rainier III. im Alter von 81 Jahren, am 31. Mai wäre der Ehemann von Fürstin Gracia Patricia (52, † 1982) 100 Jahre alt geworden. Das wurde im Fürstentum natürlich entsprechend gewürdigt, unter anderem mit einer Ausstellung im Fürstenpalast, einer Oldtimer-Parade und der Einweihung eines Skulpturenwegs. Nachdem Charlène von Monaco (45) zuletzt beim Formel-1-Rennen an der Seite von Fürst Albert II. (65) einen äußerst niedergeschlagenen Eindruck machte, bezauberte sie die Monegassen jetzt mit einem strahlenden Auftritt.

100. Geburtstag von Fürst Rainier: So gelöst hat man Charlène von Monaco lange nicht gesehen

Im Vorfeld der Feierlichkeiten kam es – wie schon so oft – zu Spannungen zwischen Fürstin Charlène und Alberts älterer Schwester Caroline von Hannover (66). Laut Bunte wurde die ehemalige Profi-Schwimmerin Charlène Wittstock von den Vorbereitungen ausgeschlossen, sie war kein Mitglied des Planungskomitees. Vergangenes Jahr berichtete Bunte unter Berufung auf die französische Zeitschrift Voici, dass vertraglich festgelegt wurde, dass Charlène und Caroline zukünftig keine Termine mehr zusammen absolvieren werden, um innerfamiliäre Konflikte zu vermeiden. Doch jetzt mussten die beiden in den sauren Apfel beißen, was zumindest Caroline nicht zu schmecken schien.

Zum 100. Geburtstag des verstorbenen Landesvaters Rainier III. von Monaco machte die Fürstenfamilie eine Ausnahme, gemeinsam nahmen Charlène, Albert, dessen Schwestern Caroline und Stéphanie (58) samt Nachwuchs an den Gedenkveranstaltungen teil. Doch während Charlène den Tag sichtlich zu genießen schien und eifrig an verschiedenen Aktivitäten teilnahm, wirkte Caroline von Hannovers Miene eisig, die älteste Tochter von Fürst Rainier und Fürstin Gracia Patricia ließ sich zudem fast nur mit Sonnenbrille ablichten. Ging es ihr gegen den Strich, das Rampenlicht mit ihrer wenig geliebten Schwägerin zu teilen, ausgerechnet am Ehrentag von Carolines Vates?

Nach Drama: Fürstin Charlène lächelt Familienkrise weg

Farblich stach Caroline von Hannover Fürstin Charlène locker aus, denn Alberts große Schwester setzte auf ein Outfit in knalligem Rot, während sich Charlène für ein zurückhaltendes Ensemble in Beige entschieden hatte. Doch als sich Charlène, Albert, ihre Zwillinge Jacques und Gabriella (8) und Prinzessin Stéphanie rote Kittel überzogen, um mit Sprühdosen kleine Kunstwerke anzufertigen, stand Caroline nur daneben, auch bei der Präsentation einer Torte zum Abschluss des Tages hielt Caroline Abstand, während ihre Schwester Stéphanie dem kleinen Jacques beim Anschneiden half.

Anlässlich des 100. Geburtstags von Fürst Rainier zeigten sich Caroline von Hannover (links) und Fürstin Charlène ausnahmsweise gemeinsam bei einer Veranstaltung. (Fotomontage) © IMAGO/ZUMA Wire/PanoramiC

Nur beim Besuch der Ausstellung „Ein Prinz zu Hause, Rainier III. in Bildern 1923-2005" in den Prunkgemächern des Fürstenpalastes gab es kein Entrinnen. Auf einer Aufnahme, die der monegassische Palast bei Instagram präsentiert, posiert Caroline – mit Sonnenbrille – direkt neben Charlène, die in die Kamera strahlt und Alberts Hand hält. Eine Machtdemonstration, nachdem das Drama um Charlène Folgen gezeigt hatte und zahlreiche Mitglieder des Grimaldi-Clans gedroht hatten, ihr den Rang abzulaufen.