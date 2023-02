Alessia Herren hat geheiratet und es vor ihrer Familie geheim gehalten

Alessia Herren und ihr Can haben sich das Ja-Wort gegeben, allerdings ohne Familie. Ihre Trauung haben die beiden geheim gehalten.

Köln – Alessia Herren (21) und ihr Freund Can haben sich heimlich das Ja-Wort gegeben. Bei dem Pärchen geht es im Moment Knall auf Fall. Noch bis Ende letzten Jahres hatte die Tochter von Willi Herren (†45) ihre Beziehung komplett aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Erst zum Jahreswechsel 2022/2023 zeigte sie zum ersten Mal ihren Freund Can bei Instagram, mit dem sie aktuell ihr erstes Kind erwartet. Es soll eine Tochter werden, die im April auf die Welt kommen wird.

Das Paar freut sich bereits riesig darauf, bald eine kleine Familie zu sein und besiegelte sein Glück jetzt auch noch mit einer Verlobung und einer heimlichen Trauung nur wenige Tage später.

Alessia Herren und ihr Can: Vor der Geburt – Heimliche Hochzeit nur zu zweit

In ihrer eigenen RTL+-Reality-Sendung „The Real Life“ lässt Alessia ihre Fans und Follower regelmäßig an ihrem Privatleben teilhaben – seit kurzem auch inklusive Freund Can, der in Zukunft immer mal wieder auftauchen und mehr zu sehen sein soll. So auch jetzt, als sie die Nachricht ihrer Hochzeit verkündete.

Mit einem Video auf RTL.de machte die Influencerin es offiziell: Sie ist eine verheiratete Frau. Sie erzählte freudestrahlend: „Leute, wir haben es getan. Wir waren beim Standesamt und sind verheiratet.“ Sie erzählt von der Trauung, die bereits am 2. Februar stattgefunden haben soll, nur wenige Details, verrät aber, dass das Paar offenbar keine Gäste dabei hatte. Die Hochzeit habe „ohne Familie, ohne irgendjemanden“ stattgefunden.

Die Verlobung des Paares dauerte nicht lange. Can machte Alessia den Antrag erst am 21. Januar, wie in der Reality-Sendung und auch auf Instagram zu sehen war. Mit einer romantischen Aktion in Istanbul, die unter anderem eine Leuchtreklame beinhaltete, hielt er um ihre Hand an. Auf dem Instagram-Account von „The Real Life“ war der Antrag zu sehen, ebenso wie Glückwünsche der Produktion: „Alessia hat in Can ihre große Liebe gefunden und nun ist es passiert: Can hat ihr einen Heiratsantrag in Istanbul gemacht. Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung.“