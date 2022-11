„Es wird ein...“: Alessia Herren ist sich sicher, welches Geschlecht ihr Baby haben wird

Alessia Herren ist sich auch vor der Gender Reveal Party ziemlich sicher, welches Geschlecht ihr Nachwuchs haben wird. Im Interview verrät die Kölnerin, wieso.

Köln – Im Oktober ließ Alessia Herren (20) die Bombe platzen: Die Tochter des verstorbenen Willi Herren (†45) erwartet ihr erstes Baby und könnte nicht glücklicher sein. Ganz besonders aufgeregt war die Influencerin aber vor ihrem letzten Frauenarzttermin, den auch Fans mitverfolgen konnten, denn sie wurde vom RTL+-Kamerateam begleitet. Als eine von sieben Realitystars gibt Alessia Herren nämlich in der Reality-Doku-Soap „The Real Life – #nofilter“ private Einblicke in ihr „Real Life“.

Und so offenbart sie auch Einblicke in den Besuch beim Frauenarzt, bei dem die werdende Mutter eine Mission hatte: Endlich das Geschlecht des Babys erfahren. Das kennt Alessia nämlich noch nicht, obwohl die Influencerin schon im sechsten Monat schwanger ist. Und doch ist sich die Kölnerin ziemlich sicher, was es wird – so auch Tante Annemie, die ihre Nichte zum Ultraschall-Termin begleiten durfte. „So wie Alessia aussieht, würde ich sagen, dass es ein Junge wird“, offenbart die Schwester von Willi Herren gegenüber RTL+. „Ein Junge gibt die Schönheit und ein Mädchen nimmt die Schönheit“, erläutert Annemie ihre Theorie, von der auch Alessia überzeugt ist. „Ich habe mich bis jetzt gut gehalten, also denke ich, es wird ein Junge“, erklärt der Realitystar strahlend.

Liegt Alessia mit ihrem Tipp richtig? Die Auflösung gibt es bei der Gender Reveal Party

Dennoch gilt es, endlich eine klare Antwort zu bekommen – in drei Wochen soll das Geschlecht nämlich auch bei einer Gender Reveal Party feierlich bekannt gegeben werden. Also machten sich die schwangere Alessia und ihre Tante Annemie in der 15. Folge von „The Real Life - #nofiltder“ mit gedrückten Daumen auf den Weg zur Gynäkologin. In der Hoffnung, dass sich der Knirps in die richtige Stellung schmeißt, um das Geschlecht mit Sicherheit bestimmen zu können.

Und die 20-Jährige hat Glück: „Ich habe es gesehen und bin mir relativ sicher“, lautet die erleichternde Aussage der Frauenärztin. „Ich schweige aber natürlich wie ein Grab“, fügt die Ärztin hinzu. Die Information, auf die alle warten, soll nämlich schweigend an Alessias Freundin überreicht werden, die schließlich die Vorbereitungen für die Gender Reveal Party trifft. Bleibt also abzuwarten, ob die werdende Mutter mit ihrem Tipp richtig liegt und die Ballons auf der Party blaues Konfetti fliegen lassen.