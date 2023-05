Alessia Herren über ihre Geburt: „Die Wehen waren so schlimm“

Alessia Herren gibt ihren Instagram-Followern ein Mami-Update und erzählt von der schmerzhaften Geburt von Töchterchen Anisa-Amalia. (Fotomontage) © RTL & Instagram/Alessia Herren

Alessia Herren lässt via Instagram-Story die Geburt von Töchterchen Anisa-Amalia Revue passieren und erinnert sich vor allem an die kaum auszuhaltenden Wehen.

Köln – Es war ruhig um Alessia Herren (21) in den sozialen Medien. Die Tochter des verstorbenen Entertainers Willi Herren (†45) ist am 16. April Mutter einer Tochter geworden, hatte sich aber bereits Wochen vor der Geburt nicht mehr auf Instagram blicken lassen. Bei ihrem Insta-Comeback ließ die 21-Jährige nun die Geburt ihres ersten Kindes Revue passieren.

Die frischgebackene Mutter zeigte sich nun erstmals wieder in ihrer Instagram-Story und gab ihren 104 Tausend Followern ein Lebenszeichen und Mami-Update. Am Sonntag, dem 16. April erblickte Töchterchen Anisa-Amalia das Licht der Welt und die Geburt war kein Zuckerschlecken, wie die 21-Jährige jetzt offenbarte. Ein Kaiserschnitt sei für die junge Mutter nicht infrage gekommen, aber die natürliche Geburt hatte es ganz schön in sich. „Leute, diese Wehen waren so unglaublich schmerzhaft“, erinnert sich Alessia in ihrer Story und um die Schmerzen zu ertragen, habe die Kölnerin alle verfügbaren Schmerzmittel dankend angenommen.

„Ich dachte, ich sterbe“: Die Wehen setzen bereits am Samstagnachmittag ein

„Ob es Zäpfchen waren, PDA, Infusion, Lachgas … Ich hab alles genommen. Die Wehen waren so schlimm“, erklärt die Kölnerin weiter. Während der Nachwuchs am Sonntag kurz nach 13 Uhr das Licht der Welt erblickte, setzten die Wehen bereits am Samstagnachmittag ein und Alessia war völlig fertig: „Oh mein Gott, ich dachte, ich sterbe“, erinnert sich Herren.

Aber dennoch sei die Geburt „einfach nur traumhaft und schön“ für sie und ihren Mann gewesen, der während der ganzen Zeit an ihrer Seite gewesen sei und auch die drei Tage nach der Entbindung mit im Krankenhaus verbracht habe. Mittlerweile leben sich die drei zu Hause in ihrem neuen Alltag ein und Alessia gibt zu: „Anfangs war es mit der Kleinen etwas schwer, beziehungsweise, war ich etwas überfordert. Weil man fragt sich so: Ist man eine gute Mutter? Macht man das alles richtig? Das ist ja eine komplett neue Situation“. Aber Alessia und die kleine Anisa-Amalia gewöhnen sich Tag für Tag besser aneinander und die junge Mutter ist glücklich in ihrer neuen Rolle: „Man wächst da einfach rein und es gibt wirklich nichts Schöneres“.