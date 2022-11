Alessia Herren übt das Mamasein  

Alessias Tante gibt Baby-Tipps

Ihre Schwangerschaft hatte Alessia Herren schon vor einer ganzen Weile bekannt gegeben. Nun soll sie schon einmal für ihre Mutterrolle üben.

Für die Reality-Soap „THE REAL LIFE - #nofilter“ zeigt Alessia Herren (20), wie es in ihrem Leben zugeht. Dort konnten Fans des Formats auch verfolgen, wie sie ihren Freunden von ihrer Schwangerschaft erzählt. Ihren Followern überbrachte sie die freudige Nachricht Mitte Oktober in einem Instagram-Post. Bis zur Geburt dauert es aber noch etwa fünf Monate. Zeit genug also, um sich in Ruhe auf das Mama-Dasein vorzubereiten.

Alessias Tante Annemie nutzt in „THE REAL LIFE“ (RTL+) die Gelegenheit und bringt ihrer Nichte zum Üben eine Babypuppe vorbei. Damit soll die werdende Mama lernen, wie man einen Säugling hält, ihn Bäuerchen machen lässt oder beruhigt. Als sie sich vorstellen soll, dass ihr Baby gerade weint, hat Alessia die Idee, ihm einen Schnuller zu geben. „Nee, mach mal ohne Nucki heute“, meint die Tante verschmitzt. Bei der Trockenübung haben beide Frauen richtig viel Spaß und müssen manches Mal sehr lachen.

Für Alessia ist die Schwangerschaft „ein Zeichen“

Wie sie in ihrem Instagram-Post bei der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft schrieb, wünscht sich Alessia einen Jungen, den sie gern nach ihrem Papa nennen möchte: „Ich wünsche mir so sehr, dass das Kind ein kleiner Willi wird. Papa wir lieben DICH.“ Ihr Vater Willi Herren war Lindenstraßenfans vor allem als Tunichtgut „Olli Klatt“ bekannt. Kurz bevor die Kult-Soap eingestellt wurde, kehrte der Partyschlagersänger und Entertainer 2020 noch einmal in diese Paraderolle zurück. Er verstarb im April 2020 in Köln.

Für Alessia ist die Schwangerschaft „ein Zeichen“ ihres verstorbenen Vaters. Sie sagte in ihrem Oktober-Post: „So spielt das Leben: Etwas Schönes geht und etwas Schönes kommt.“ Für sie und ihren Partner sei damit ein „Herzenswunsch“ in Erfüllung gegangen. Der Entbindungstermin wurde für April 2023 berechnet. Damit würde das Baby genau in dem Monat kommen, „als mein Vater uns leider verlassen hat“, wie Alessia schreibt.