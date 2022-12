Alessia Herren verrät das Geschlecht ihres Babys

Alessia Herren erwartet eine Tochter. © Instagram/Alessia Herren

Im Oktober hatte Alessia Herren auf ihrem Instagram-Account bekannt gegeben, dass sie und ihr Freund ein Baby erwarten. Nun verrät sie, was es wird.

Ende November hatte Alessia auf Instagram ein Foto von sich selbst im Weihnachts-Outfit gepostet, auf dem ihr wachsendes Bäuchlein zu sehen war. Wie sie dazu schrieb, ist ihr Weihnachtswunsch, bald ihr Baby kennenlernen zu dürfen. Dafür muss sie sich noch ein wenig gedulden, denn der Geburtstermin wurde für April 2023 ausgerechnet. In der Reality-Doku-Soap „The Real Life - #nofilter“ wurde nun eine Gender Reveal Party gefeiert, bei der das Geschlecht des Babys enthüllt wurde.

Dazu stachen Alessia und ihr Freund Can gleichzeitig mit Nadeln in einen Ballon, aus dem es daraufhin Konfetti regnete. Da es rosa war, heißt das: Das Baby ist ein Mädchen. Überglücklich fiel das Paar sich in die Arme. Eine kurze Zusammenfassung der Party war auf Alessias Instagram-Profil in einem kleinen Video zu sehen, Dazu schrieb die 20-Jährige Reality-Bekanntheit: „Für mich und meinen Freund war es so schön endlich zu erfahren, welches Geschlecht unser kleiner Engel haben wird.“

„Ich wünsche mir, dass das Kind ein kleiner Willi wird“

Bei der Bekanntgabe der Schwangerschaft im Oktober hatte Alessia auch an ihren verstorbenen Vater erinnert. Dass das Baby in dem Monat geboren werden soll, in dem ihr Vater gestorben ist, nahm sie damals als „ein Zeichen meines für immer geliebten, unvergessen Vaters“ wahr. Sie schrieb auch, dass sie sich wünsche, „dass das Kind ein kleiner Willi wird.“

Alessias Papa war der einstige „Lindenstraßen“-Star Willi Herren (✝45). In der Kult-Seifenoper machte er sich als Bösewicht „Olli Klatt“ einen Namen. Mit Alessias Mutter Mirella Fazzi war Willi Herren zwischen 1993 bis 2003 liiert. Allesias Bruder Stefano wurde 1994 geboren, Alessia-Millane im Jahr 2002. Das Familienleben der vier wurde 2014 bis 2016 in der kurzen RTL2-Doku-Soap „Die Herrens, Willis wilde Welt“ begleitet.