Unglaubliche Veränderung: GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter teilt Fotos vor ihrer Transition

Es sind Fotos, die das Transgender-Model sonst zurückhält – nun gibt Alex Mariah Peter aber intime Einblicke in ihre Vergangenheit vor der Transition. © Instagram

Köln – Alex Mariah Peter (25) konnte sich 2021 gegen ihre GNTM-Konkurrenz durchsetzen und wurde von Chefjurorin Heidi Klum (49) als erstes Transgender-Model zu „Germany’s Next Topmodel 2021“ gekürt. Seither kann sich die 25-Jährige nicht beschweren – Alex Mariah konnte einen Mega-Werbedeal als Gesicht für die Kosmetik-Linie „Kylie Cosmetics“ von Kylie Jenner (24) ergattern und startet außerdem als Influencerin auf den Social Media Plattformen durch. Neben dem Model-Erfolg ist der jungen Frau allerdings eines besonders wichtig: Aufklären.

Und dafür nutzt Alex Mariah ihre Social Media-Reichweite und ihre eigene Geschichte. Die Powerfrau teilt nun alte Fotos, die das Transgender-Model vor seiner Transition zeigen. Seltene Einblicke, die das Model sonst bewusst zurückhält. Auf den Fotos ist die GNTM-Siegerin, die als Alexander Peter geboren wurde, in verschiedenen Stadien ihres Erwachsenwerdens zu sehen, erklärt Alex unter dem Beitrag. Vor allem das erste Foto sticht hervor und unterstreicht das unerschütterliche Selbstbewusstsein, das das Trans-Model damals sowie heute an den Tag legt. Der Schnappschuss zeigt das Model bereits in jungen Jahren im bauchfreien Shirt - dazu schreibt Alex: „Ich wollte euch nicht vorenthalten, wie ich damals schon in der 7. Klasse zur Schule gegangen bin: Nämlich im Crop Top und Hot Pants“.

Alex Mariah Peter: „Es ist, als würde ich meinen Cousin angucken“

Es sind Einblicke, die die 25-Jährige eigentlich nicht so gerne teilt – nicht, weil sie sich dafür schämt, sondern weil Alex sich auf den Bildern nicht mehr wieder erkennt. „Es ist, als würde ich meinen Cousin angucken“, erklärte das Model einst zu Fotos aus ihrer Vergangenheit als Junge. Dieser Junge ist zu einer Powerfrau geworden und nur so kennen die Fans die GNTM-Siegerin.

Dennoch teilt Alex Mariah diese Bilder und Eindrücke – aus dem einfachen Grund: „Und wenn ich auch nur einer einzigen Person damit helfen kann, sowas zu posten […], dann hat es sich in meinen Augen gelohnt“, schreibt die 25-Jährige unter ihre Bilderreihe.

Ganz schön beeindruckend. Das finden auch die Fans der 25-Jährigen. „Danke, dass du so intime Inhalte teilst“, „Du bist ein unfassbar starker Mensch und großes Vorbild“ und „Du hast bestimmt mehr als eine Person mit diesem Beitrag erreicht“, lauten die bestärkenden Worte der Fans.