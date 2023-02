Influencerin teilt mutiges Akne-Foto und verrät, wie sie die Pickel loswurde

Influencerin Alix Earle möchte mit ihrem Akne-Video ein Zeichen setzen und anderen Mut machen © Tiktok: alixearle

„Es ist nicht das Ende der Welt“: US-Influencerin Alix Earle möchte mit Akne-Video ein Zeichen setzen und anderen Mut machen. Fans sind begeistert!

Miami – Die US-Influencerin Alix Earle (22) begeistert täglich Millionen von Fans auf den Social Media-Plattformen mit ihren perfekten Looks, Outfit-Inspirationen, Make-Up-Tipps und High Society-Events. Via Instagram und TikTok verfolgen insgesamt knapp 7 Millionen Menschen das Treiben der Influencerin. Was die Schönheit aus Miami besonders beliebt bei den Followern macht, ist ihre Authentizität.

So teilte die 22-jährige Studentin, der auf TikTok alleine 4,6 Millionen Menschen folgen, ein Video, das sicherlich nicht jeder mit so vielen Menschen teilen würde. In dem Videoclip zeigt die Blondine ungeschönte Bilder von ihrer heftigen Akne im Gesicht, die noch vor wenigen Wochen eine große Rolle im Leben der Influencerin gespielt hat.

Alix Earle spricht in einem TikTok-Video offen über ihre schlimme Akne: „Ich dachte, mein Leben wäre vorbei“

Mit dem Video nutzt Alix ihre Reichweite, um anderen Mut zu machen: „Wenn ich das online posten kann, wo es Millionen von Leuten sehen können, kannst du das Haus verlassen, zur Schule gehen, einkaufen gehen“. Die Influencerin möchte mit dem Clip erreichen, dass solch Hauterkrankungen normalisiert werden. Auch sie habe Angst gehabt, es würde niemals weggehen. Die 22-Jährige habe gedacht, ihr Leben wäre vorbei, offenbart sie im Video.

Aber für Alix gehören diese Bilder nun der Vergangenheit an – die Influencerin hat der Akne vor vier Monaten mit dem umstrittenen Akne-Medikament „Accutane“ den Kampf angesagt und tritt nun mit strahlend reiner Haut vor die Kamera, um ihren Leidensgenossen Mut zuzusprechen: „Das ist eine Erinnerung: Es ist nicht das Ende der Welt – es wird besser werden“.

Damit hat die Influencerin ein starkes Zeichen gesetzt, wofür sie mit herzlichen Kommentaren belohnt wird. „Du bist der Grund, weshalb ich wieder angefangen habe, ungeschminkt das Haus zu verlassen. Das habe ich seit 2012 nicht mehr gemacht. Danke“, lauten die lieben Worte einer Nutzerin unter dem Video. „Sowas zu teilen, ist so wichtig“, schwärmt eine andere Userin und ein weiterer Fan schreibt „Ich liebe dich dafür!“ unter den Beitrag, der 1,7 Millionen Likes eingefahren hat.