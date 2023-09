Alkohol, adé: So viel hat Nino de Angelo abgenommen

Schlagersänger Nino de Angelo lebt durch Enthaltsamkeit viel gesünder als vorher. Weil er auf Alkohol verzichtet, hat er auch einige Kilos verloren.

Wertach – Nino de Angelo (59) startet im Herbst wieder durch und will für seine neue Tour in Topform sein. Deshalb achtet er gerade nicht nur auf seine Fitness, sondern möchte auch so gesund wie möglich leben. Dazu gehört, dass er bereits seit Längerem auf Alkohol verzichtet. Jetzt verrät der Schlager-Star, wie viel er bereits abgenommen hat.

Nino de Angelo verrät: Ohne Alkohol hat er richtig viel abgenommen

Ende September geht es für Nino de Angelo wieder auf Tour. Auf seine Konzerte ist der Sänger gut vorbereitet – sowohl musikalisch als auch körperlich. Bereits seit zwei Monaten hat der Musiker keinen Schluck Alkohol mehr angerührt. Das ist natürlich gesünder, hat aber auch einen weiteren positiven Nebeneffekt, den der Sänger vor allem auf der Bühne zu spüren bekommt. Er hat einige Kilos abgenommen und sprüht beim Singen vor Energie.

Der Musiker hat stolze sechs Kilo abgenommen und fühlt sich dadurch deutlich fitter. Im Gespräch mit t-online.de verrät der „Jenseits von Eden“-Interpret: „Ich fühle mich so einfach besser und kann beim Singen freier atmen.“ Ein großer Vorteil für Nino, der bereits 2020 öffentlich machte, dass er an der chronischen Lungenkrankheit COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) leidet.

Nino de Angelo: Tour-Termine in Deutschland Mannheim, 1. Oktober 2023

Stuttgart, 2. Oktober 2023

Karlsruhe, 3. Oktober 2023

München, 6. Oktober 2023

Erfurt, 8. Oktober 2023

Leipzig, 10. Oktober 2023

Berlin, 11. Oktober 2023

Rostock, 13. Oktober 2023

Magdeburg, 14. Oktober 2023

Regensburg, 15. Oktober 2023

Nino de Angelo ist auf Tour-Auftakt im Herbst gut vorbereitet

Dem Sänger ist es wichtig, auch mit fast 60 Jahren noch eine gute Figur abzugeben. „Ich trinke deshalb seit zwei Monaten keinen Alkohol“, erklärt der Star, der bereits zuvor offen zugab, mit Alkohol Probleme zu haben. So fit und gesund, wie er sich jetzt fühlt, kann Nino de Angelo wohl problemlos in seine Tour starten, die am 30. September 2023 mit einem Konzert in der Esperantohalle in Fulda beginnen wird.

Nino de Angelo hat ordentlich abgenommen – vor einigen Tagen zeigte er sich bereits erschlankt beim Oktoberfest. © Instagram/ ninothevoicedeangelo (Fotomontage)

Außerdem hat noch eine weitere positive Nachricht für seine Fans: Nach der zweiten Privatinsolvenz ist der Schlagerstar Nino de Angelo bald schuldenfrei. Verwendete Quellen: t-online.de