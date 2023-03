Alle April-Termine von „Immer wieder Schlager“ abgesagt

Das dürfte eine herbe Enttäuschung für alle Schlagerfans sein: Mehrere Termine der Veranstaltungsreihe „Immer wieder Schlager“ mit Stefan Mross wurden ersatzlos gestrichen.

„Tickets abgesagter Veranstaltungen können in der Vorverkaufsstelle, wo sie erworben wurden, gegen Erstattung zurückgegeben werden“, ist auf der Website des Veranstalter-Unternehmens zu lesen. Das Event, um das es hier geht, ist die von Stefan Mross (47) präsentierte Tour „Immer wieder Schlager“. Für die Schlager-Show waren für das ganze Jahr 2023 hinweg Termine überall in Deutschland geplant.

Mit dabei sind nicht nur Stefan Mross und seine Ex-Partnerin Anna-Carina Woitschak (30), sondern auch Schlagergrößen wie Bata Illic (83) oder G.G. Anderson (73). Doch schon Anfang des Jahres ging es holprig los: Die für Januar angesetzten Termin mussten verschoben werden – und zwar bis in den Herbst! Im gleichen Atemzug wurden alle Veranstaltungen für den Februar abgesagt. Die Umplanung erfolgte anscheinend aus organisatorischen Gründen. So erklärten es zumindest Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak auf ihren jeweiligen Instagram-Profilen.

Erneute Absagen könnten Fans enttäuschen

Für das Gelingen der Tour „brauchen wir für unsere Vorbereitungen sowie unser Team hinter den Kulissen noch etwas Zeit“, hieß es dort. Ob vielleicht doch eher private Gründe eine Rolle spielten, ist unklar. Immerhin hatten Anna-Carina Woitschak und Stefan Mross nicht nur beruflich viel zu tun, sondern auch privat keine einfachen Umstände. Dass nun erneut Termine ohne Ersatz gestrichen wurde, könnte all jene enttäuschen, die sich schon auf ein Wiedersehen mit ihren Schlager-Idolen gefreut haben.

Eigentlich sollte dieses Frühjahr die Tour „Immer wieder Schlager“-Tour mit Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack stattfinden. Viele der Termine wurden nun aber abgesagt. © IMAGO/Bildagentur Monn (Fotomontage)

So hatte ein Fan unter dem Bekanntgabe-Post geschrieben: „Ja, prima. Freue mich riesig auf den Termin in Osterode.“ Gerade diese Veranstaltung ist aber nun den erneuten Streichungen zum Opfer gefallen, ebenso wie die Events in Gifhorn und in Bernburg. Laut Schlagerprofis.de sollen außerdem alle Konzerte im gesamten April betroffen sein. Das ist auf der Veranstaltungs-Homepage jedoch bislang nicht ersichtlich (Stand: 2. März 2023).