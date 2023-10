„Alle besoffen“: Pietro Lombardi schimpft aufs Oktoberfest

Das Münchner Oktoberfest lockt alle Jahre wieder zahlreiche Promis an. Pietro Lombardi hat aber offenbar besseres zu tun, als auf Bierbänken zu tanzen.

München – Derzeit blickt die ganze Welt nach München: Bis Dienstag (3. Oktober) findet dort das Oktoberfest statt. Für die deutsche Promiszene ist der Wiesn-Besuch gewissermaßen obligatorisch. Ob Cathy Hummels (35), Florian Silbereisen (42) oder Sophia Thiel (28): Sie alle ließen sich das Spektakel auf der Theresienwiese nicht entgehen. DSDS-Star Pietro Lombardi (31) dagegen glänzte bisher mit seiner Abwesenheit.

Bei einer Instagram-Fragerunde wollte deshalb ein Fan wissen: „Warst du schon mal auf dem Oktoberfest?“ Daraufhin gab der Sänger eine klare Antwort. „Brauch ich nicht. Ist ein Fest, wo alle besoffen auf Tischen tanzen und saufen. Ist nicht meine Welt, aber wenn man es feiert, auch okay“, schrieb der Zweifach-Papa. Damit macht er deutlich, wie wenig er von dem alljährlichen Volksfest in der bayerischen Landeshauptstadt hält.

Pietro Lombardi: Seitenhieb gegen Ex-Frau Sarah Engels?

Pietros Ex-Frau Sarah Engels (30) dagegen scheint ganz anders über die Wiesn zu denken. Ihr Instagram-Account ist voll mit Bildern und Videos, die sie an der Seite ihres Ehemanns Julian (30) beim Oktoberfest-Besuch zeigen. Das Paar posierte ganz klassisch in Dirndl und Lederhose und ließ sich auch die Fahrgeschäfte nicht entgehen. Selbst ein gemeinsames Foto mit Wiesn-Queen Cathy Hummels durfte nicht fehlen.

Pietro Lombardi ist kein Fans des Oktoberfests, wie er jüngst verriet. 2012 nahm er mit seiner damaligen Partnerin Sarah Engels aber immerhin an der Berliner Ausgabe des größten Volksfests der Welt teil … © Panama Pictures/Future Image/Imago

Ob Pietros Statement also ein kleiner Seitenhieb gegen seine Ex-Frau ist? In der Vergangenheit hatten sich die Eltern von Alessio (8) schließlich schon öfter in den sozialen Medien gezankt. Der DSDS-Juror verriet in dem Q&A außerdem, dass er ein sehr ruhiges Wochenende genossen habe. „Ein Mix aus Arbeit und Familie. Heute hatte ich noch einen sehr erfolgreichen Termin, da ging es um unser Haus, aber jetzt freue ich mich auch wieder auf zu Hause“, erklärte er. Anfang des Jahres war Pietros Sohn Leano zur Welt gekommen, den er mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27) großzieht.

Anderen Promis scheint das Volksfest zu gefallen: So turtelte Iris Klein jüngst mit ihrem Mr. T auf dem Oktoberfest. Verwendete Quellen: Instagram/ pietrolombardi, Instagram/ sarellax3