Alle Daten der Abschiedstour von Vicky Leandros 2023

Vicky Leandros schaut auf eine strahlende Karriere zurück. Nach 58 Jahren verabschiedet sie sich von der Bühne. Jetzt wurden die Daten für ihre große Abschiedstour 2023 preisgegeben.

Schleswig-Holstein – Gerade mal 13 Jahre alt war Vicky Leandros (70) als sie ihre Karriere mit dem Song „Messer, Gabel, Schere, Licht“ startete. Damals konnte man nur erahnen, was für eine strahlende Zukunft vor der Sängerin liegt. 1972 gewann Vicky dann den „Grand Prix Eurovision“ („Eurovision Song Contest“) in Edinburgh mit ihrem Hit „Après toi“ (deutsche Version: „Dann kamst du“) für Luxemburg. Auch ihre anderen Lieder wie „Ich liebe das Leben“ und „Theo, wir fahr‘n nach Lodz“ trugen zu ihrem großen Erfolg bei. Jetzt kündigt die Musikerin jedoch ihr Karriereende an.

Im Interview mit der „Bild“-Zeitung sagt Vicky: „Ich denke, es wird Zeit aufzuhören.“ Den Grund für ihren Abschied nennt sie auch: „Im Sommer bin ich 70 Jahre alt geworden. Da fängt man an, über die Endlichkeit des Lebens nachzudenken. Irgendwann muss es vorbei sein.“ Doch bevor sie sich von der Bühne verabschiedet, will sie es noch einmal so richtig knallen lassen. Im Herbst 2023 wird sie auf große Abschiedstour durch Deutschland und Österreich gehen.

Emotionaler Abschied nach 58 Jahren: Schlager-Legende Vicky Leandros beendet ihre Karriere mit einer letzten Tour. © IMAGO/Future Image; IMAGO/Christian Schroedter (Fotomontage)

Daten für Vicky Leandros Abschiedstournee 2023 veröffentlicht

Die Tournee im Herbst beinhaltet insgesamt 11 Konzert und feiert ihren Auftakt am 9. Oktober in Köln. Enden wird sie dann am 28. Oktober in Hannover. Durch 10 deutsche Städte wird die Musikerin touren, aber auch der österreichischen Hauptstadt Wien wird sie einen Besuch abstatten. Der Ticketverkauf hat heute bei „Eventim“ gestartet. Vorab gibt sie bereits zwei Konzerte im Frühjahr 2023 in der Hamburger Elbphilharmonie, die aber bereits beide ausverkauft sind.

Voller Zuversicht schaut die Musikerin auf die Zeit, die jetzt vor ihr liegt. Im Interview verriet sie: „Mein Blick auf die Zukunft ist durch und durch positiv. Deshalb heißt meine Abschiedstournee auch ‚Ich liebe das Leben‘. In dem Titel steckt so viel Schönes, Mutmachendes drin.“