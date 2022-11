„Alle singen Weihnachten“: Erste Gäste von Florian Silbereisens Weihnachtsshow bekannt

Der Termin für die Weihnachtsshow „Alle singen Weihnachten“ steht schon © dpa | Hendrik Schmidt

Der Termin für die Weihnachtsshow „Alle singen Weihnachten“ wurde von Florian Silbereisen bereits veröffentlicht. Die Gästeliste war bislang jedoch noch geheim geblieben.

Bislang hat der MDR die Namen der Gäste für Florian Silbereisens (49) weihnachtliche Show „Alle singen Weihnachten“ noch nicht vollständig verraten wollen. Das führt weiterhin zu vielen Spekulationen. Schlagerprofis.de hat recherchiert und konnte zumindest einige der teilnehmenden Acts erraten. Die Publikation glaubt zum Beispiel, dass die Band „Die Prinzen“ in der Sendung auftreten wird. Auch die Kelly Family soll sich wohl angekündigt haben.

Und was könnten wohl der Sänger Lukas Cordalis (55) und seine Ehefrau Daniela Katzenberger (36) zum Besten geben? Weitere Hinweise muss man sich zusammenpuzzeln. So habe die Partyschlagersängerin Anna-Maria Zimmermann (33) einen Live-Auftritt abgesagt hat, der für das Wochenende geplant war, an dem die Aufzeichnung von „Alle singen Weihnachten“ stattfinden soll. Ob das wohl als Anhaltspunkt ausreicht?

Schlagerfans brauchen noch etwas Geduld

Auch um den Rest der Gästeliste herrscht großes Rätselraten. Gehofft wird jedenfalls auf das ehemalige Schlager-Traumpaar Anna-Carina Woitschak (30) und Stefan Mross (46). Zudem wird vermutet, dass Nachwuchs-Stars wie die DSDS-Teilnehmerinnen Paulina Wagner (25) und Pia-Sophie (21) geladen sein könnten. Fest steht, dass die Sendung am 19. Dezember um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird. Spätestens dann hat das Warten endlich ein Ende.