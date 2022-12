„Alle singen Weihnachten“ mit Florian Silbereisen: MDR verrät schon jetzt erste Gäste

Fans müssen nicht länger abwarten, sondern bekommen bereits einen Vorgeschmack auf die Gästeliste von Florian Silbereisens Weihnachtsshow.

Suhl – Florian Silbereisens (49) weihnachtliche Show „Alle singen Weihnachten“ zieht jährlich ein Millionenpublikum auf sich. Einer der Gründe dafür ist die Anzahl an prominenten Gästen, die an dem Event teilnehmen. So auch dieses Jahr wieder.

Der MDR hat bislang allerdings ein großes Geheimnis daraus gemacht, wer alles eingeladen ist. Auf Schlagerprofis.de wurden bereits ein paar verraten, aber nun gab der Sender doch bekannt, wen wir alles zu sehen bekommen. Stars wie DJ Ötzi (51), Ross Antony (48) und die Kelly Family sind keine große Überraschung, sondern für manche schon „selbstverständlich“.

Wer singt mit? MDR gibt nun Gäste für “Alle singen Weihnachten” bekannt

Offiziell werden nun auch noch folgende Promis bekannt gegeben: Die Prinzen, Ella Endlich, Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Thomas Anders. Der MDR hat sogar direkt einen Pressetext als großen Teaser veröffentlicht, um das Publikum in Vorfreude zu versetzen: „Zum Start in die Weihnachtswoche präsentiert Florian Silbereisen die Weihnachtsshow zum Mitsingen: „Alle singen Weihnachten – Das große Adventsfestsingen 2022“.

Vereine, Chöre und Gruppen aus ganz Deutschland singen gemeinsam mit den Stars die schönsten Weihnachtslieder. Und alle singen mit: vom Kochclub bis zum Motorradclub, von den Sumo-Ringern bis zu den Dragqueens, von den Handballerinnen bis zur Tanzgarde, von der Zahnarztpraxis bis zum Supermarkt. Zusammen mit DJ Ötzi, der Kelly Family, den Prinzen, Ella Endlich, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Thomas Anders, Ross Antony und vielen mehr bringt Florian Silbereisen alle zum Mitsingen! Und er überrascht mit einem ganz besonderen Weihnachtsgeschenk-Gewinnspiel… Die Ausstrahlung von „Das große Adventsfestsingen“ ist am 19. Dezember 2022 ab 20.15 Uhr.“

Gespannt dürfen die Fans also schon einmal sein! Bis zum 19. Dezember dauert es immerhin nicht mehr lange und bringt die Zuschauer wenige Tage vor Weihnachten hoffentlich so richtig schön in Weihnachtsstimmung.