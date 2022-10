DSDS-Jurorin Leony will keinen Freund: „Bin sehr, sehr gerne alleine“

Leonie wird 2023 das erste Mal in der DSDS-Jury sitzen. Die Sängerin ist aktuell Single und vollkommen zufrieden damit. Für eine Beziehung hat sie gar keine Zeit.

Köln - Zur Jubiläumsstaffel DSDS wurde die Jury neu besetzt: Neben Dieter Bohlen (68) werden 2023 Pietro Lombardi (30), Katja Krasavice (26) und Leony (25) nach neuen Gesangstalenten suchen.

DSDS-Jurorin Leony ist Single

Ausgestrahlt werden die neuen Folgen voraussichtlich Anfang 2023. Doch schon jetzt sind die Juroren nicht nur in ganz Deutschland, sondern auch in Mallorca unterwegs. Die DSDS-Dreharbeiten haben längst gestartet! Kein Wunder also, dass Leony zurzeit andere Dinge durch den Kopf gehen als Männer.

Leony ist gerade zu beschäftigt, um einen Freund zu haben - mit den Dreharbeiten für DSDS zum Beispiel. © RTL & IMAGO / Future Image

„Ich bin glücklicher Single“, verrät sie bild.de. An ihrem Beziehungsstatus wolle sie außerdem auch gar nichts ändern. Sie erklärt: „Momentan habe ich gar keine Zeit und bin ehrlich gesagt nicht auf der Suche. Ich sage jetzt zwar nicht: ,Auf gar keinen Fall eine Beziehung‘, aber wenn es nicht passiert, passiert es nicht.“

Wer ist die neue DSDS-Jurorin? Leony ist wohl die unbekannteste der vier DSDS-Juroren. Mit bürgerlichem Namen heißt die Sängerin eigentlich Leonie Burger. Zunächst trat sie mit ihrer Band „Unknown Passenger“ auf und nahm 2014 an der RTL-Show „Rising Star“ teil. Die Band löste sich nach einigen Clubauftritten auf und Leony versuchte sich als Solo-Künstlerin. Ihren Durchbruch hatte die Bayerin an der Seite von Pop-Titan Dieter Bohlen: Im Sommer 2020 brachten sie die Neu-Interpretation des Modern-Talking-Klassikers „Brother Louie“ heraus - ihr bisher größter Hit.

Leony genießt freie Tage zwischen DSDS-Dreharbeiten

Neben DSDS arbeite sie aktuell an ihrer Tour und an einem neuen Album. Erst kurz vor Weihnachten wolle sie sich eine Pause nehmen und durchatmen. Die wenige Zeit, die sie zwischendurch für sich hat, weiß sie sehr zu schätzen: „Ich bin sehr, sehr gerne alleine. Wenn ich momentan einen Tag nur mal für mich alleine habe, bin ich da sehr froh drüber.“

Verwendete Quellen: bild.de