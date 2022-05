Alles Fake: Oliver Pocher bestätigt, dass Fat Comedy nicht im Gefängnis sitzt

Teilen

Oliver Pocher klärt Fans in seiner Instagram-Story auf © Instagram/Oliver Pocher & Instagram/Fat Comedy

Fat Comedy behauptete, nach der Boxkampf-Ohrfeige im Knast zu sitzen. Oliver Pocher dementierte diese Neuigkeit jetzt in einer Instagram-Story.

Köln – Es war ein Schock für die Promiwelt: Bei einem Boxkampf in Dortmund steuerte plötzlich TikTok-Star Fat Comedy (22) auf Oliver Pocher (44) zu und verpasste ihm eine gehörige Ohrfeige. Der Auftritt kam nur kurz nach der Oscar-Ohrfeige von Will Smith (53) und schien Gerüchten zufolge mit Pochers Kritik an Rapper Samra (27) — einem Freund von Fat Comedy — zu tun zu haben. Jetzt legte der Möchtegern-Comedian nach: Mit einem angeblichen Video aus dem Gefängnis meldete sich Fat Comedy bei seinen Fans zu Wort.

Wie er in dem Clip behauptet, befinde er sich derzeit in Untersuchungshaft. Oliver Pocher hatte nach der Attacke keinen Hehl daraus gemacht, dass er direkt Anzeige gegen Fat Comedy erstattet hatte. Möglicherweise muss sich der Wuppertaler also tatsächlich bald wegen Körperverletzung verantworten. Noch sitzt er allerdings nicht im Knast — das wird bei näherer Betrachtung des Social-Media-Videos schnell deutlich.

Oliver Pocher entlarvt Fat Comedys angebliches Knast-Video jetzt offiziell

„So lange ich hier mein Handy noch habe, weil die Beamten leider unfähig waren, kommen Storys, so lange ich noch Akku habe“, schreibt Fat Comedy in einer Instagram-Story, die er angeblich aus dem Gefängnis gefilmt habe. An der Wand seiner „Zelle“ hängen Bilder von Oliver Pocher und seiner Frau Amira (29), der Blick aus dem Fenster lässt Gitter vor jedem Fenster erkennen. Doch schnell ist klar: Es handelt sich höchstwahrscheinlich um ein nicht mehr als Gefängnis genutztes Gebäude, das als Party-Location gemietet werden kann.

In seiner aktuellen Instagram-Story bestätigt Oliver Pocher diese Vermutung. „Da sehe ich, dass mein ‚Comedy-Kollege‘ anscheinend im Gefängnis sitzt“, sagt der Moderator im Video, „nach den Informationen meines Anwaltes und auch der Polizei sitzt keiner im Gefängnis, sondern hat einfach um Aufmerksamkeit zu erhaschen ein kleines Video gedreht.“ Doch wie Pocher weiter ankündigt, könne die Haftstrafe für Fat Comedy schon bald Wirklichkeit werden: „Aus Spaß wird oft auch gerne mal ernst. Von daher freuen wir uns auf den Prozess.“