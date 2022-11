Alles für die Fans: Daniela Katzenberger zeigt sich bei Instagram in der Badewanne

Teilen

Daniela Katzenberger gönnt sich nach den Dreharbeiten ein heißes Bad © Instagram/danielakatzenberger & IMAGO/Future Image

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, heißt es jetzt auch für Daniela Katzenberger. Die Kult-Blondine entspannt nach einem Drehtag erst einmal in der Badewanne und lässt ihre Fans auf Instagram daran teilhaben.

Mallorca - Seit kurzer Zeit ist Daniela Katzenberger (36) wieder mit ihrem Kamerateam unterwegs und die Tage können auch mal „echt anstrengend“ werden, erzählte sie vor kurzem in ihrer Instagram-Story. Während die Dreharbeiten also auf Hochtouren laufen, ist es kein Wunder, dass der TV-Star auch mal abschalten muss. Deshalb lässt Daniela sich erst einmal ein gemütliches Schaumbad ein, um nach Feierabend zu entspannen. In ihrer Instagram-Story lässt sie ihre Fans bei ihrem Abend-Programm in der Wanne teilhaben. Kurzerhand postete sie einen Schnappschuss aus der Badewanne, der die Blondine sichtlich entspannt zeigt.

Auch wenn Daniela für die Wanne natürlich die Hüllen fallen lässt, weiß die Reality-Show-Darstellerin gekonnt die wichtigsten Stellen zu verdecken. Es scheint ihr sichtlich gutzugehen. Lächelnd stützt sie sich an dem Rand der Badewanne ab und schaut nach unten. Wer diesen Schnappschuss wohl getätigt hat, ist und bleibt soweit unbekannt, denn auch im Spiegel gegenüber lässt sich nicht erkennen, wer das Foto geschossen hat. Wahrscheinlich durfte aber Danielas Gatte Lucas Cordalis (55) Profi-Fotograf für sie spielen.

Daniela Katzenberger lässt auf Instagram die Hüllen fallen

Cellulite, Bikinis, Sonnenbrand: Die besten Fotos von Daniela Katzenberger Fotostrecke ansehen

Bei der freizügigen Instagram-Story soll es jedoch nicht bleiben, denn auch in ihren Posts zeigt Daniela oftmals etwas mehr Haut. Deutschlands bekannteste TV-Blondine ist unter anderem auch für ihren Humor bekannt. Vor kurzem postete sie bereits ein freizügiges Foto auf Instagram auf welchem nur ihre Haare, oder eher Extension, die Brüste verdecken. Daniela witzelte unter dem Post: „Soll mal einer sagen, Extensions wären unpraktisch.“ Diesen Look tauft der TV-Star scherzhaft ihren „Haar-Bra“.