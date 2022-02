Alles fürs Baby: Sarah Engels reist mit Sab Simplex und Nasensauger in Urlaub

Von: Alica Plate

Teilen

Sarah Engels wappnet sich für den Urlaub - auf Instagram zeigt sie ihre Reiseapotheke © Screenshot/Instagram/sarellax3

Bevor es für Sarah Engels und ihre Familie in den Urlaub geht, stattete die DSDS-Zweitpalzierte der Apotheke noch einen Besuch ab. Über 100 Euro gingen dabei unter anderem für Nasensauger und Sab Simplex drauf - eine ganz schön stolze Summe, wie sie entsetzt feststellen muss.

Köln - Für Sarah Engels (29) geht es in Kürze in den Urlaub. Doch mit Baby und Schulkind im Gepäck gestaltet sich die Reise etwas anders, als sonst. Das bekommt auch die DSDS-Zweitplazierte ordentlich zu spüren. Allein die Reiseapotheke kostet sie stolze 100 Euro - dabei scheint sie jedoch an alles gedacht zu haben. Vom Nasensauger bis hin zu Sab Simplex ist alles am Start, wie tz.de berichtet.

Sarah Engels zeigt auf Instagram ihre Reise-Apotheke

Sarah Engels versinkt derzeit im Pack-Chaos. Gemeinsam mit Mann Julian und den Kids Alessio und Solea Liana geht es in Kürze in den Urlaub - Vorbereitung ist alles, das stellt sie nun im Netz unter Beweis. Denn um auch im Ausland auf die Wehwehchen ihrer Kids vorbereitet zu sein, machte die hübsche Brünette einen Abstecher in die Apotheke. Auf Instagram enthüllt sie im Anschluss, was bei ihr in der Reiseapotheke niemals fehlen darf.

„Habe heute einfach über 100 Euro in der Apotheke ausgegeben. Meine Jungs sind ein wenig erkältet und für die Reiseapotheke ist jetzt auch gesorgt“, informiert die 29-Jährige, die kürzlich enthüllte, dass Söhnchen Alessio schlafwandelt, ihre Fans in ihrer Instagram-Story vom 23. Februar.

DSDS-Star Sarah Engels rüstet Mann Julian mit Papa-Gürtel aus

Anschließend veröffentlicht sie eine Liste, auf der etliche Medikamente aufgelistet sind, auf die sie im Urlaub nicht verzichten möchte - von Paracetamol Zäpfchen, über einen Nasensauger bis hin zu Sab simplex ist alles dabei. Sarah scheint nichts mit dem Zufall zu überlassen. Genau das wird sich bei ihrer Reise sicherlich auszahlen.

Lesen Sie auch „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ „Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila erzählte auf Instagram von einem schlimmen Erlebnis auf einer Kunstmesse: Weil sein Vater unvorsichtig war, wurde er bestohlen. „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage Harald Glööckler ist für seine extravaganten Looks berühmt. Im Dschungelcamp zeigte sich der Designer von seiner vergleichsweise natürlichen Seite. Jetzt präsentiert er sich so pompöös wie selten, inklusiver neuer Frisur und enger Corsage. Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage

Doch nicht nur was die Reiseapotheke angeht, ist Sarah Engels immer bestens ausgestattet. Denn Julian hat kürzlich einen Papa-Gürtel von der Sängerin geschenkt bekommen. Darin trägt der ehemalige Profi-Fußballer alle essenziellen Baby-Utensilien wie Taschentücher, Windeln, Magnesiumtabletten und Wärmepads mit sich herum. Ganz schön praktisch.