„Alles in mir hat ‚Nein‘ geschrien“: „Goodbye Deutschland“-Star Lisha flieht aus dem Krankenhaus

Influencerin und „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit Lisha Savage muss sich offenbar einer Operation unterziehen. Als der Termin dann bevorstand, ist sie jedoch plötzlich aus dem Krankenhaus geflüchtet.

Mallorca – Sorge um „Goodbye Deutschland“-Star Lisha Savage: Die YouTuberin hat derzeit mit einer ganzen Reihe gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Unlängst sorgte ihr enormer Gewichtsverlust aufgrund einer Essstörung für Schlagzeilen. Außerdem leidet sie regelmäßig unter Panikattacken, die sie inzwischen mit Medikamenten behandelt. Jetzt die nächste Diagnose: Lisha hat Gallensteine.

Lisha: „Noch nie so ein Gefühl gehabt“

Die Auswanderin entschied sich schnell, diese bei einer Operation entfernen zu lassen. Der Termin im Krankenhaus stand bereits bevor. Doch zu dem Eingriff kam es nicht. Wie „Der Westen“ unter Berufung auf einige Instagram-Storys der Influencerin berichtet, hat Lisha die Operation spontan abgesagt, obwohl sie schon im Krankenhaus war.

Lisha ist aus dem Krankenhaus geflohen © Instagram: lishaandlou_the_originals

„Ich habe die ganze Zeit so ein ekelhaftes Gefühl in mir gehabt. […] Noch nie in meinem ganzen Leben hatte ich so ein Gefühl. Alles in mir hat ‚Nein‘ geschrien. So vieles in meinem Umfeld ist auch passiert, was das auch versucht hat zu manipulieren“, sagte sie demnach auf Social Media.

Sie sucht Rat in anderen Kliniken

Für sie sei das ein Zeichen gewesen, die Operation abzusagen. „Deshalb habe ich meine Sachen wieder zusammengepackt, habe mich angezogen, habe die OP abgesagt und bin aus dem Krankenhaus geflüchtet.“

Stattdessen wolle sie sich nun in verschiedenen Kliniken in Berlin beraten lassen. „Wenn mir dann gesagt wird, von allen, es gibt keine andere Möglichkeit, dann werde ich das akzeptieren. Dann werde ich diese OP durchziehen.“ Verwendete Quellen: Der Westen