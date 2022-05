Wegen Whirlpool-Streit? Amira Pocher will mit Pietro Lombardi „über alles sprechen“

Von: Matthias Kernstock

Teilen

Amira Pocher nimmt einen Podcast mit Pietro Lombardi auf und bittet die Fans um Fragen. Geht es dann auch um den dreckigen Whirlpool? © Instagram Pietro Lombardi / Amira Pocher

Ende April sorgte ein dreckiger Whirlpool im Garten von Pietro Lombardi für Spekulationen: Haben die Pochers den Jacuzzi so zurückgelassen? Nun will sich Amira Pocher mit dem DSDS-Gewinner im Podcast aussprechen.

Köln - Haben Amira und Oliver Pocher den Whirlpool von Pietro Lombardi dreckig zurückgelassen? Als tz.de am 21. April 2022 der schmutzige Jacuzzi im Garten von Pietro Lombardi auffiel, entbrannte unter die Fans bei Social Media eine hitzige Diskussion um die Moral und Sauberkeitsauffassung der Pochers. Damit nicht genug.

Amira Pocher: „Wir haben das Haus sogar frisch gestrichen“

Amira Pocher selbst äußerte sich Anfang Mai schließlich zur Sauberkeitsdiskussion. „Wir haben das Haus sogar frisch gestrichen, teilweise noch mal spachteln müssen. Sogar zusätzliche Möbel stehen drinnen. Wir haben picobello durchgeputzt und alles sauberer als davor hinterlassen – wie sich das auch gehört“, rechtfertigte sich die 29-Jährige in ihrem Podcast.

Pietro Lombardi zeigte Ende April seinen völlig verdreckten Whirlpool. Haben die Pochers den Jacuzzi so zurückgelassen? © Instagram Pietro Lombardi

Am 10. Mai verkündete Pietro Lombardi dann wieder in seiner Instagramstory: „Versuche nie jemand zu helfen“ und ließ die Fans rätseln, ob er es bereut, Amira und Oliver Pocher sein neues Haus in Köln für neun Monate überlassen zu haben. Nun scheint das nächste Kapital im Whirlpoolgate aufgeschlagen zu sein.

„Über alles sprechen“: Will Amira Pocher Whirlpool-Vorfall endgültig mit Pietro Lombardi per Podcast klären?

Amira Pocher hat ganz offensichtlich Redebedarf. Bei Instagram markierte sie nun Pietro Lombardi und bat ihre 982.000 Follower um Hilfe. „Ich brauch mal eure Fragen, denn ich werde heute oder morgen einen Podcast mit Pietro aufnehmen und da können wir mal über alles sprechen.“

Ob Amira Pocher mit „über alles sprechen“ auch den Whirlpoolvorfall aufarbeiten möchte? „Alles, was euch interessiert. Alles, was ihr immer schon mal von ihm wissen wolltet“, lautet der Aufruf von Amira bei Instagram. Tz.de hat Amira Pocher nach einer Aufklärung in Sachen Jacuzzi per WhatsApp gebeten. Mal sehen, ob Pietro Lombardi auch Redebedarf hat.

Kinderbuchautor Pietro Lombardi: Zweiter Teil von „Dino Tino“ erscheint im Oktober 2022

Der DSDS-Star surft gerade auf einer Wellte des Erfolgs. Neben seiner ausverkauften Tour, seiner erfolgreichen Single mit Katja Krasavice und Dieter Bohlen, landete auch sein erstes Kinderbuch „Dino Tino“ auf Platz 1 der Bestsellerliste von Amazon. Im Interview mit IPPEN.MEDIA verriet der Kölner sogar, dass bereits ein zweites Kinderbuch geplant sei. „Wir freuen uns, dass Band 2 am 4. Oktober 2022 erscheint“, so Pietro gegenüber tz.de. Verwendete Quellen: Instagram.com/amirapocher