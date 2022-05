„Alles nur PR“: Fans von Liebeswirrwarr bei Jenny Elvers und Marc Terenzi total genervt

Teilen

Zusammen oder nicht? Jenny Elvers und Marc Terenzi sorgen für Spekulationen rund um ihre Beziehung © dpa-Zentralbild | Jens Kalaene & dpa | Henning Kaiser

PR-Gag? Jenny Elvers und Marc Terenzi scheinen über den Spekulationen rund um ihre Beziehung zu stehen. Einige Fans der Stars sind der Meinung, dass dies nur gespielt sei.

Berlin – Beziehungskrise! Oder doch nicht? Um die „Club der guten Laune“-Teilnehmer Jenny Elvers (50) und Marc Terenzi (43) waren in den vergangenen Tagen Spekulationen rund um scheinbare Beziehungsprobleme aufgekommen, die das Paar mit Social-Media-Beiträgen jetzt aber widerlegte.



Obwohl die Gerüchte über eine mögliche Krise aufkamen, wünschte der Sänger seiner Liebsten in der letzten Woche öffentlich alles Liebe zu ihrem Geburtstag und auch die TV-Persönlichkeit schien über den Spekulationen zu stehen, als sie ein Turtelfoto von sich und ihrem Partner postete. Im Rahmen ihrer Instagram-Stories teilte die Schönheit einen Schnappschuss, auf dem der Vater von drei Kindern zufrieden in die Kamera lächelt und von seiner Partnerin einen Kuss auf die Wange gedrückt bekommt. Mit ihrem Posting schien die einstige „Dschungelcamp“-Kandidatin den Krisengerüchten zu trotzen und machte auch kein Geheimnis daraus, dass das Paar ein paar Probleme durchmachte, die sie mittlerweile jedoch wieder gemeistert hätten. Sie betonte: „Eine Beziehung wächst an den grauen Tagen. Bunt kann jeder.”

Jenny Elvers und Marc Terenzi: Fans genervt von Liebeswirrwarr

Einige Follower des Paares scheinen von dem Turtelbild der Stars jedoch genervt zu sein und betrachten das Posting als einen PR-Gag. Ein User schrieb „Alles nur PR. […] Leider können uns diese beiden nicht von ihrer Liebe überzeugen, denn beide haben ja auch eine unangenehme Vergangenheit.“ Ein anderer Fan ist sogar der Meinung, dass die beiden Prominenten kein gutes Paar abgeben würden. „Passen gar nicht zusammen“, kommentierte der Fan. Ob das Turtelfoto wirklich nur PR ist oder die Beziehung der Promis nach einer scheinbar holprigen Phase wieder besser läuft, bleibt abzuwarten…