Von „alles zu weit weg“ bis „mega“: Schlagerfans diskutieren neue Festeshows von Florian Silbereisen

Von: Lisa Klugmayer

Florian Silbereisen und seine Festeshows sind zurück. © Instagram/Florian Silbereisen & IMAGO/Poolfoto

Florian Silbereisen und seine Festeshows sind zurück. Im Juli beglückt der Schlagerstar seine Fans und ganz Fernseh-Deutschland gleich mit zwei großen Open-Air-Shows. Neben vielen, vielen begeisterten Kommentaren gibt es aber auch Fans, die weniger enthusiastisch sind.

Gelsenkirchen - Darauf haben Schlagerfans schon lange gewartet. Nach monatelanger Feste-Pause sind die beliebten TV-Shows mit Florian Silbereisen endlich zurück. Auf Instagram verrät der Schlagerstar nun höchstpersönlich erste Details zu seinen beiden Open-Air Shows. Seine Fans freuen sich natürlich über diese großartigen Neuigkeiten, äußern aber auch ehrlich ihre Bedenken.

„Freu mich wahnsinnig“: Florian Silbereisen kündigt im Juli gleich zwei große Schlagershows an

„Es geht wieder los (...) und ich freu mich wahnsinnig auf den 9. Juli“, verkündet Florian Silbereisen (Die wichtigsten Fernsehsendungen des Schlagerkönigs) freudestrahlend in seiner Instagram-Videobotschaft. „Da feiern wir nämlich in Gelsenkirchen die große Schlagerstrandparty 2022. Und am 15. Juli feiern wir dann in Klaffenbach bei Chemnitz die Schlager des Sommers“.

Wer mit Flori schunkeln will, kann sich jetzt schon Tickets sichern. „Wenn ihr also mit dabei sein wollt, bei diesen tollen Schlager Open-Airs, dann könnt ihr euch ab sofort Tickets sichern. (...) Ich hoffe, ihr feiert dann mit uns und singt mit uns“, verabschiedet sich Florian Silbereisen (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) schließlich. Doch nicht alle Fans teilen seinen Enthusiasmus.

Von „alles zu weit weg“ bis „mega“: Fans diskutieren neue Festeshows von Florian Silbereisen

Gelsenkirchen und Klaffenbach? Das sind nicht gerade Metropolen. Der Standort gibt auch einigen Fans zu denken. „Leider für mich alles zu weit weg“, schreibt ein Fan. Ein anderer Instagram-User hat ein ähnliches Problem: „Beides leider zu weit weg, aber wünsche dir trotzdem einen tollen Tag“. Dieser Fan fragt: „Warum nicht mal in Berlin?“.

Im Juli gibt es gleich zwei große Schlagershows mit Florian Silbereisen. Seine Fans freuen sich über die Nachrichten, äußern aber auch ihre Bedenken, wie diese Kommentare zeigen (Fotomontage) © Instagram/Florian Silbereisen

Das andere Lager freut sich einfach nur, dass Florian Silbereisen wieder als Schlagermoderator auf der Bühne steht. „Tickets vorbestellt, ich freue mich dich wiederzusehen“, schreibt ein Fan. Ein anderer Kommentar lautet: „Wir sind dabei und feiern mit dir, wir freuen uns schon riesig darauf, am 09.07. mit dir zu feiern“. Ein anderer Fan hält sich kurz und schreibt: „Mega super“.

Die ersten Gäste für die Schlagerstrandparty 2022 stehen übrigens schon fest. Am 9. Juli begrüßt Florian Silbereisen unter anderem Jürgen Drews, Roland Kaiser, Andreas Gabalier und Beatrice Egli in Gelsenkirchen. Verwendete Quellen: Instagram/floriansilbereisen.official