Als Faschingskostüme: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Bräute tragen ihre Kleider wieder

Was tun mit dem Brautkleid, wenn die Liebe zerbricht? Teilnehmerinnen der Doku-Soap „Hochzeit auf den ersten Blick“ haben jetzt eine ganz einfache Lösung gefunden: Sie recyceln ihr Brautkleid!

Ja, ich will! Diese Worte möchte wohl jeder in seinem Leben einmal hören. Die eine große Liebe, die für immer hält – wer wünscht sich das nicht? Doch was, wenn die Liebe zu Ende geht, wenn es keine Hoffnung mehr gibt für die traute Zweisamkeit? Während man die meisten Gegenstände der gemeinsamen Zeit sicher auch in anderen Situationen benutzen kann, ist dies bei einem Gegenstand besonders schwierig: das Brautkleid!

Doch Teilnehmerinnen der Doku-Soap „Hochzeit auf den ersten Blick“ haben jetzt eine ganz einfache Lösung gefunden: Sie recyceln ihre Kleider! Die Teilnehmerinnen Kinga, Nadine und Cindy (34) nahmen Karneval zum Anlass, um ihre weißen Roben erneut zu tragen – und das, obwohl ihre TV-Ehen bereits gescheitert waren! Auf Instagram teilte Ralf, der 2021 ebenfalls an der Doku-Soap teilgenommen hatte, ein Foto, auf dem die drei Frauen mit anderen Kandidaten Karneval feiern – im Brautkleid! Mit einem breiten Lächeln blicken die Single-Ladies in die Kamera und ziehen ganz in Weiß gekleidet sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Abschiedsschmerz? Fehlanzeige!

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Zweite Chance nach Liebes-Aus

Die Idee der Doku-Soap ist dabei ganz schön heikel: Die Teilnehmer geben einem völlig unbekannten Partner das Ja-Wort. Erst nach der Hochzeit beginnt das eigentliche Kennenlernen – Ausgang komplett ungewiss! In den gemeinsamen Flitterwochen testen sich die frisch Vermählten dann auf Herz und Nieren: Auf welcher Bettseite wird geschlafen? Wie lang wird das Frühstücksei gekocht? Was ist sonst noch schräg? Begleitet werden die Teilnehmer zwar von echten Profis wie Psychotherapeuten und Coaches. Dennoch lassen sich die meisten Paare von „Hochzeit auf den ersten Blick“ wieder scheiden.

Daher verwundert es kaum, dass auch Kinga, Nadine und Cindy wieder die Single-Welt unsicher machen. Schön, dass sie trotzdem glücklich sind! Und wer hätte schon gedacht, dass sie ihre Kleider einfach weitertragen? Andere Teilnehmerinnen wollten nämlich einen kompletten Neustart und hatten ihre Roben in der Vergangenheit verkauft. Die Teilnehmerinnen Selina und Manuela hatten das Geld des Erlöses sogar für einen guten Zweck gespendet. Doch egal, ob verkauft oder recycelt: Der Liebe eine zweite Chance geben die Teilnehmerinnen offenbar alle.