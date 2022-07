„Als ganze Familie unheimlich stolz“: Joey Kelly gratuliert Tochter Lillian zum 16. Geburtstag

Joey Kelly gratuliert seiner Tochter zum 16. Geburtstag © Instagram/joeykelly.official

Joey Kelly ist ganz stolz auf seine Tochter und das möchte er auch der ganzen Welt zeigen. Auf Instagram gratuliert er Lillian jetzt zu ihrem 16. Geburtstag.

Bonn - Im Hause Kelly wird jetzt ein ganz besonderer Geburtstag gefeiert. Joey Kellys (49) Töchterchen Lillian wird schon 16. Jahre alt. Auf Instagram postet deshalb der Musiker ein Bild von Lillian gemeinsam mit ihrem Pferd. Darunter schreibt der ehemalige „Kelly Family“- Star: „Happy Birthday, @lilliankelly.official! Du bist heute 16 Jahre alt geworden.“ Weiteren Grund zur Freude gibt es über die guten Schulnoten der Sängerin. Ihr Papa offenbart nämlich unter seinem Geburtstags-Post: „Herzlichen Glückwunsch auch zu deinem fantastischen Realschulabschluss mit einem großartigen Notendurchschnitt von 1,6. Mach bitte weiter so!“

Die Fans scheinen sich auch auf neue Musik freuen zu dürfen! Unter dem Instagram-Post verrät Joey nämlich: „Ich freue mich auf die nächsten Songs mit dir zusammen, an denen wir bereits arbeiten. Du steigerst dich immer mehr, das ist echt wahnsinnig.“ Lillian stand bereits letztes Jahr im März gemeinsam mit Peter Maffay (72) auf der Bühne. Bei dem Erfolg in so jungen Jahren ist es kein Wunder, dass der Papa schreibt: „Wir als ganze Familie sind unheimlich stolz auf dich!“

Stolz auf seine Tochter – Joey Kelly gratuliert Lillian zum 16. Geburtstag

Joey möchte nicht der Einzige bleiben, der Lillian zum Geburtstag gratuliert. Um seiner Tochter eine noch größere Freude zu machen, schreibt er unter seinem Post: „P.S.: Wenn ihr Lilli ebenfalls gratulieren möchtet, dann tut dies doch über ihren Instagram Account. Sie würde sich bestimmt sehr freuen.“ Das lassen sich die Fans nicht zweimal sagen. Unter dem letzten Post der Sängerin, der sie im Duett mit Peter Maffay zeigt, gratulieren die Fans fleißig! „Alles Liebe nachträglich zum Geburtstag, Lilly! Ich wünsche dir, dass sich viele deiner Träume erfüllen“, schreibt eine Userin und ein anderer Fan kommentiert: „Alles Gute zum Geburtstag, Lilian! Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag!“