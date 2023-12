Stefanie Hertel genervt: Als Schlagerstar „in eine Schublade gesteckt“

Stefanie Hertel ist vielen hauptsächlich als Schlagersängerin bekannt. Dieses Schubladendenken nervt sie allerdings, wie sie nun verrät.

Mainz – Stefanie Hertel (44) kann auf eine beeindruckende, fast 40 Jahre andauernde Karriere im Musikbereich zurückblicken. Bereits als Kind begeisterte sie im Alter von sechs Jahren im DDR-Fernsehen mit ihren Jodelkünsten. Die große Bekanntheit erreichte sie aber mit ihrem Sieg beim „Grand Prix der Volksmusik“ 1992 mit dem Titel „Über jedes Bacherl geht a Brückerl“. Seitdem verbinden viele ihren Namen automatisch bis heute mit dem deutschen Schlager.

Stefanie Hertel hat sich musikalisch verändert

Dass dies aber gar nicht mehr so zutreffend ist, verriet Hertel, die schon mal mit gebrochenem Arm moderieren musste, in der ZDF-Show „Music Impossible – Mein Song. Dein Sound.“ Gastgeber Conchita Wurst (35). „Ich hab mit Jodeln begonnen, habe dann den Grand Prix der Volksmusik gewonnen, wurde immer schlageresker, irgendwann dann auch poppig, dann bin ich rockig geworden“, so die 44-Jährige, die inzwischen mit Ehemann Leopold Lanner (48) eine Familien-Country-Band gegründet hat.

Eine Tatsache, über die offenbar nicht alle ihre Fans begeistert sind, wie „bunte.de“ berichtet. Daher antworte Hertel auf die Fan-Frage, warum sie nun etwas anderes mache, mit: „Wenn du meine alten Lieder gerne hörst, dann kannst du sie dir jederzeit anhören.“ Auch wenn sie selbst ihre alten Songs noch gerne höre, wolle sie aber auch einfach mal etwas anderes machen. Wer Stefanie Hertel als Moderatorin sehen möchte, kann dies an der Seite von DJ Ötzi bei der TV-Show „Zauberhafte Weihnacht“.

Als Schlagerstar abgestempelt: Stefanie Hertel vom Schubladendenken genervt

Doch das Problem, dass Hertel nach wie vor „in eine Schublade gesteckt“ werde, sei nach wie vor vorhanden. Allerdings hatte die Musikerin, die davon allem Anschein nach genervt ist, in der ZDF-Show die perfekte Gelegenheit, auch ihren langjährigen Schlager-Fans mal eine andere Seite zu zeigen. Im Duell mit Ex-Monrose-Star Senna Gammour (43) sollte sie ihren Volksmusik-Hit „Über jedes Bacherl geht a Brückerl“ im Girl-Group-Style neu interpretieren, während die Popsängerin den Monrose-Hit „Like a Lady“ im Volksmusikstil präsentieren sollte.

Glückliche Teilnehmerinnen und ein zufriedener Host: Conchita Wurst mit Senna Gammour und Stefanie Hertel auf der Bühne von „Music Impossible - Mein Song. Dein Sound.“ © ZDF/Michael Clemens

Auch, wenn Gammour am Ende den Sieg davontrug, zeigte sich Hertel sehr erfreut darüber, dass sie bei den Zuschauern mit dem abgewandelten Hit gut ankam: „Das hat so einen Spaß gemacht, wie das Publikum reagiert hat. Man hat es voll gespürt, dass die das gut finden“. Vielleicht ein erster Schritt, auch eingefleischte Schlager-Fans zusätzlich mit anderen Musikrichtungen zu begeistern. Schlagerikone Helene Fischer dagegen bleibt ihrem Genre treu und kündigte bereits ein neues Album für 2024 an.(cso) Verwendete Quellen: bunte.de