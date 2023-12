Von der Bank versklavt: So will sich Micaela Schäfer vor Altersarmut schützen

Von: Diane Kofer

Drucken Teilen

Micaela Schäfer verdient ihren Lebensunterhalt unter anderem mit freizügigen Fotos. Weil ihr Job im Alter womöglich nicht mehr das große Geld bringt, muss sie vorsorgen.

Berlin – Modeljobs und Reality-TV: Damit hat Micaela Schäfer (40) in den vergangenen Jahren viel Geld verdient. An Aufträgen scheint es der ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerin aktuell zwar nicht zu mangeln, mit freizügigen Fotos kann sie sich im hohen Alter aber womöglich nicht mehr über Wasser halten. Aus diesem Grund denkt Micaela Schäfer schon jetzt über die Altersvorsorge nach – und schränkt sich deswegen im Alltag extrem ein.

Angst vor Altersarmut: Micaela Schäfer steckt ihr ganzes Geld in die Rentenvorsorge

Dass Künstler, Schauspieler und Co. nicht grundsätzlich fürs Alter ausgesorgt haben, machen aktuell Fälle deutlich. „Der Alte“-Darsteller Rolf Schimpf (99) musste in ein anderes Altersheim umziehen, weil er sich die bisherige Residenz nicht mehr leisten kann. Reality-TV-Sternchen Micaela Schäfer fürchtet, in eine ähnliche Situation zu geraten – und arbeitet vehement daran, Altersarmut zu verhindern.

„Halt, Stop“-Andreas, „Erdbeerkäse“-Nadine und Co.: Das wurde aus den Frauentausch-Teilnehmern Fotostrecke ansehen

Mehr News aus der Welt der Unterhaltung gibt es in unserer neuen tz-App. Weitere Informationen zur App gibt es hier. Alternativ bietet auch unser neuer Whatsapp-Kanal beste Unterhaltung.

Gerade ihr Beruf biete nicht die Möglichkeit, auch im Rentenalter gut zu verdienen. „Will ich mich mit 70 oder 75 noch ausziehen? Bezahlt dann jemand dafür?“, fragt sich das Model im RTL-Interview. Die TV-Bekanntheit will kein Risiko eingehen, und hat all ihr Einkommen deswegen in Immobilien investiert. Doch genau das stellt sie im Alltag vor Herausforderungen. „Ich muss viele Kredite abzahlen“, stellt sie klar. Alle Schulden zu begleichen, werde noch eine Menge Zeit in Anspruch nehmen. Doch Micaela hofft, irgendwann von den Mieteinnahmen leben zu können.

Durchschnittliche Rente im Jahr 2022 Ein Sprecher der Deutschen Rentenversicherung legte Mitte 2023 gegenüber der Nachrichtenagentur dpa Renten-Statistiken offen. Demnach lag die durchschnittliche Rente für langjährig Versicherte bei Neurentnern 2022 bei 1.522 Euro. Davon müssten am Ende aber noch Kranken- und Pflegeversicherung sowie Steuern abgezogen werden. Zu den „langjährig Versicherten“ gehören Menschen, die mindestens 35 Versicherungsjahre aufweisen können. Quelle: tagesschau.de

„Habe keine Freiheiten mehr“: Micaela Schäfer hat kaum Geld zum Leben

Weil sie ihre insgesamt fünf Immobilien abzahlt, muss sie im Alltag aber auf jeden Luxus verzichten. „Ich habe mich der Bank gegenüber versklavt. Ich habe keine Freiheiten mehr, ich habe kein Geld mehr, um Spaß zu haben und da muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich es manchmal mit anderen Augen“, stellt sie klar. Mit einher geht auch noch die Angst, die Raten irgendwann nicht mehr bezahlen zu können.

„Ich gehe nicht weg, ich gehe nicht in Bars, nicht in Restaurants. Ich kaufe mir keine Klamotten. Ich leiste mir gar nichts, weil ich es nicht kann“, hält sie fest. Weil sie auf Events stets zurechtgemacht und in schicken Kleiden erscheint, rechnet wohl niemand mit ihren finanziellen Verpflichtungen. „Das ist alles beruflich“, betont das Model – privat sei sie alles andere als schick unterwegs.

Micaela Schäfer verdient ihren Lebensunterhalt unter anderem mit heißen Fotos. Weil ihr Job im Alter womöglich nicht mehr das große Geld bringt, muss sie vorsorgen. © Imago/ Chromorange, Eventpress (Fotomontage)

Auch Helge Schneider (68) und Thomas Gottschalk (73) sprachen schon von ihrem geringen Einkommen im Alter. Helge Schneider bekommt trotz seiner Mega-Karriere nur eine mickrige Rente. Verwendete Quellen: „Exclusiv – Das Starmagazin“/ RTL