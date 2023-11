Er ist 88, seine Frau 57: Dieter Hallervorden verrät, dass „Altersunterschied kein Problem“ ist

Dieter Hallervorden und seine Ehefrau trennen 31 Jahre. Der Altersunterschied stört den Comedian aber überhaupt nicht – ganz im Gegenteil.

Berlin – Dieter Hallervorden (88) und seine Partnerin Christiane Zander (57) trennen 31 Jahre. Viele Fans beäugen den großen Altersunterschied kritisch. Für den Comedian hingegen spielt er keine Rolle.

Altersunterschied mit seiner Frau: Dieter Hallervorden ist die Meinung anderer nicht wichtig

Der Altersunterschied von Dieter Hallervorden zu seiner Partnerin Christiane Zander stört den Schauspieler so gar nicht. „Wir haben uns schon auch über den Altersunterschied unterhalten, waren uns aber einig, dass wir darin kein Problem sehen“, betont er in einem Interview mit Superillu. Die Öffentlichkeit sieht das etwas anders, immerhin steht die Beziehung immer wieder in Kritik der Medien.

Dem 88-Jährigen sei das jedoch ziemlich egal: „Was andere darüber denken, interessiert mich eher weniger“, gibt er selbstbewusst zu. Schließlich zähle der Altersunterschied für das Ehepaar nicht. „Ich gestalte mein Leben nicht, um anderen zu gefallen“, ergänzt der Kult-Entertainer. Dieses Lebensmotto scheint zu funktionieren, immerhin ist das Paar schon seit über acht Jahren zusammen: Als sie sich 2015 kennenlernten, war Christiane gerade mal 43, während Dieter schon sein 80. Lebensjahr erreicht hatte. Das sorgte für große Aufmerksamkeit.

Dieter Hallervorden war schon einmal verheiratet

Im letzten Jahr haben sich die beiden das Jawort gegeben. Doch Dieter Hallervorden war schon zuvor verheiratet. Seine erste Ehefrau war die Schauspielerin Rotraud Schindler (83), mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. Mit Eleonore Blume führte er seine zweite Ehe, die 25 Jahre hielt. Mit ihr hat der Hallervorden ebenfalls zwei Kinder. Sein erster Sohn Dieter Jr. (60) ist sogar älter als seine jetzige Ehefrau Christine.

