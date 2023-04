Altes Lied, neues Gewand: Schlager-Newcomer singt unveröffentlichten Wendler-Song

Sebastian von Mletzko veröffentlicht nun den Wendler-Song © Instagram: sebastianvonmletzko_official & IMAGO / Revierfoto

Neu geschriebene Songs für Michael Wendler lagen nun längere Zeit unveröffentlicht in Schubladen. Doch jetzt wurde einer davon von Sebastian von Mletzko vertont.

Für Micheal Wendler (50) läuft es derzeit nicht gut. Der ehemalige Schlagersänger sollte eigentlich bei RTL2 zusammen mit seiner schwangeren Frau Laura (22) in einer Doku-Soap zu sehen sein. Doch nach dem der Sender seine Pläne veröffentlichte, hagelte es große Kritik. Aufgrund dessen hat RTL2 die Pläne nun gestoppt. Doch das ist noch nicht alles: Nun verliert der 50-jährige auch noch seine eigenen Songs an einen Newcomer.

Eigentlich war die Veröffentlichung von einigen Liedern durch Michael Wendler schon seit längerem geplant. Meist schreibt der Sänger seine Songs selbst, doch manche werden ihm auch bereits fertig ins Studio für die Aufnahme gebracht. So wurde das Lied „Morgen hör ich auf“ von Songwriter Alexander Scholz geschrieben, der laut der Bild verriet: „Ich kann bestätigen, dass der Song für den Wendler von mir geschrieben wurde und er diesen auch geplant einsingen sollte.“ Doch es kam anders und nun veröffentlichte Sebastian von Mletzko (44) das Lied.

Deshalb bekommt der Wendler keine Plattenverträge

Damit noch nicht genug, denn Mletzko hat vor, noch weitere Songs vom Wendler aufzunehmen. Er erzählte der Bild: „Als Nächstes nehme ich den Song ‚Goldregen‘ auf. Vielleicht holt er ja auch tatsächlich ‚Gold‘.“ Für Insider ist es kein Wunder, dass Michael Wendler seine Lieder streitig gemacht werden. Bereits vor etwa zwei Jahren verriet Markus Krampe, der Ex-Manager von Michael Wendler, in einem Interview mit der Bunte: „Er kann keine Songs aufnehmen, denn es gibt bestehende Verträge mit Plattenfirmen. Aber keine Plattenfirma dieser Welt wird wieder ein Album mit Michael Wendler machen. Die neu aufgenommenen Songs werden für immer in der Schublade verschwinden und nie veröffentlicht werden.“ Diese Gelegenheit scheint Sebastian von Mletzko nun am Schopf zu packen.