Boris Becker behauptet, Barbara Becker sei schuld am Ehe-Aus

Über Boris Beckers Ehe-beendende Affäre wurde schon fast alles berichtet. Doch nun erzählt der ehemalige Tennisprofi weitere Details und gibt sogar seiner Ex-Frau die Schuld am Ehe-Ende.

Der Tennisprofi Boris Becker (55) teilt nun gegen seine Ex-Frau Barbara Becker (56) aus. Vor etwa 22 Jahren reichte Barbara Becker die Scheidung gegen ihren Mann ein. Der Öffentlichkeit war sofort klar: Grund musste die Affäre des Tennisspielers mit Angela Ermakova (55) sein. Er betrog seine schwangere Frau und weniger als ein halbes Jahr nach Geburt von Barbaras Sohn Elias (23) kam dann auch Angelas Tochter Anna (23) auf die Welt.

Boris Beckers Ehe-Fazit fällt nicht gerade positiv aus … © Future Image/Imago

Die Beckers waren von 1993 bis 2001 verheiratet und ihre Ehe ging sehr medienwirksam in die Brüche. Verhältnismäßig hielt sich Barbara Becker medial immer zurück und teilte kaum gegen Boris aus. Die Öffentlichkeit bekam trotzdem alles mit: Die Zeugung des außerehelichen Babys im Restaurant „Nobu“ in London und auch alle weiteren Details über die geendete Ehe. Besonders deshalb sind die neuen Kommentare von Boris Becker sehr überraschend.

Boris schein Barbara die Schuld am Ende der Ehe zu geben

Der Tennis-Profi äußert sich jetzt in der Apple Doku „Boom Boom! The World vs. Boris Becker“ zu seiner Vergangenheit. Er gibt sogar seiner Ex-Frau die Schuld an der Trennung. Denn Barbara soll angeblich versucht haben, die Ehe zu retten. Boris erzählt, sie habe gesagt: „Nun ich liebe dich immer noch und ich möchte immer noch bei dir sein und lass uns irgendwie einen Weg finden.“ Doch er erzählt auch: „Dann kam sie bei jeder Kleinigkeit, die wir besprachen, mit der Joker-Karte zurück und sagte: ‚Halt die Klappe, denn wenn die Welt wüsste, was du getan hast, bist du verloren.‘“ Es wirkt, als ob er seiner schwangeren Frau die Schuld am Aus der Ehe geben würde, da diese nicht einfach über seine Affäre und das gezeugte Baby hinwegkommen konnte.