„Am GNTM-Set gestillt“: Heidi Klum plaudert über Lenis Kindheit

Von: Alica Plate

Leni Klum wird Heidi im Halbfinale unterstützen - dabei enthüllt Heidi, dass ihre Tochter bereits als Säugling mit am Set war © dpa/dpaweb & Screenshot/ProSieben

Leni Klum wird ihre Mama Heidi im Halbfinale von „Germanys Next Topmodel“ als Gastjurorin unterstützen. Für die 48-Jährige ein ganz besonderer Moment, der sie extrem sentimental stimmt. Denn ihre Tochter war bereits als Säugling mit am Set, wie Heidi enthüllt.

Los Angeles - Am 19. Mai steigt das große Halbfinale von „Germanys Next Topmodel“ (alle GNTM-News auf der Themenseite). Nicht nur für die Zuschauer und verbleibenden Kandidaten ein ganz besonderes Ereignis, auch Modelmama Heidi Klum fiebert seit Wochen daraufhin. Dafür hat sie sich in diesem Jahr ganz besondere Unterstützung geholt: Töchterchen Leni Klum wird ihre Mutter unterstützen.

Germanys Next Topmodel: Leni Klum unterstützt Heidi im Halbfinale

Heidi und Leni Klum sind ein Mutter-Tochter-Gespann, an das man sich sicherlich lange zurückerinnern wird. Denn die 18-Jährige scheint immer mehr in die Fußstapfen ihrer Mama zu treten. Seit dem gemeinsamen Cover-Shooting angelte sie sich nicht nur einen Modeljob nach dem nächsten, sondern unterstützt auch ihre Mutter in der ProSieben-Show „Germanys Next Topmodel“.

Für das Halbfinale am Donnerstag hat sich Heidi Klum ihre Tochter als Gastjurorin zur Seite gestellt. Genau das macht Heidi Klum nun extrem sentimental. Denn die 18-Jährigige begleitete ihre Mama bereits als Säugling zur Arbeit. In ihrer Instagramstory erinnert sie sich zurück.

„Am GNTM-Set gestillt“: Heidi Klum plaudert über Lenis Kindheit

Bereits vor Ausstrahlung teilt sie besondere Momente von den Dreharbeiten. In einem Video zeigt sich das Topmodel an der Seite ihrer Tochter, die sie zum Set fährt. „In Staffel eins habe ich dich am GNTM-Set gestillt und 17 Jahre später fährst du mich zur Arbeit und bist meine Gastjurorin“, kommentiert sie den kurzen Clip in ihrer Story.

Lange müssen die Zuschauer also nicht mehr warten, bis sie das Mutter-Tochter-Gespann erneut im TV zu sehen bekommen. Am 19. Mai ab 20.15 Uhr ist das Halbfinale auf ProSieben zu sehen. Doch dass Heidi Klum Lieselotte ins GNTM-Halbfinale schickt, kann Deutschland nicht glauben. Verwendete Quellen: promiflash.de