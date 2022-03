Kampf um Schlagerkrone zwischen Semino Rossi, Andreas Gabalier und Andrea Berg

Semino Rossi, Andreas Gabalier und Andrea Berg sind für den Amadeus-Award nominiert. Der österreichische Musikpreis wird am 29. April verliehen. (Fotomontage) © IMAGO / Future Image & IMAGO / Sven Simon & IMAGO / HOFER

Wien - Die Nominierten für den Amadeus-Award 2022 stehen jetzt fest. Der Musikpreis ist das österreichische Pendant zum deutschen Musikpreis Echo. Im Schlager-Bereich stehen die Nominierten nun fest. Und auch in Deutschland kennt man die Namen der Kandidaten. Dabei sind unter anderem Semino Rossi, Andreas Gabalier und Andrea Berg.

Amadeus-Award 2022: Die Konkurrenz in der Kategorie Schlager ist groß

Die Verleihung des Amadeus-Awards ist für den 29. April im Volkstheater in Wien geplant. Die Konkurrenz ist groß. Semino Rossi ist schon mit sechs seiner Alben in Österreich an die Chartspitze geklettert ist. Erst am 20. Oktober 2021 kam seine neue Hit-Single „Was bitte was“ raus - und jetzt hat der Sänger sein neues Album angekündigte. Es heißt „Heute hab ich Zeit für dich“ und soll im März 2022 erscheinen. Und auch Andreas Gabalier hat gute Chancen, denn seit der Veröffentlichung seines dritten Albums gilt er als Erfinder des Volks-Rock´n´Rolls.

Wer wird am 29. April als Gewinner verkündet?

Doch es gibt noch einige weitere erfolgsversprechende Kandidaten für den Amadeus-Award. So ist auch Andrea Berg nominiert. Die Schlagersängerin hatte bisher ganze 11 Nummer 1 Alben und hat weltweit mehr als 15 Millionen Tonträger verkauft. Außerdem sind noch Melissa Naschenweg, DJ Ötzi und Nik P. nominiert. Derzeit können Fans noch für ihren Favoriten auf „aama.at“ abstimmen.