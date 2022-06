Nach Niederlage gegen Johnny Depp: Amber Heard soll in „Aquaman 2“ ersetzt werden

Den Verleumdungsprozess gegen Amber Heard hat Johnny Depp gewonnen © Imago

Amber Heard hat den Verleumdungsprozess gegen Johnny Depp verloren – nun bekommt sie offenbar die Konsequenzen zu spüren.

Wochenlang hielt der Gerichtskrieg zwischen Johnny Depp (59) und Amber Heard (36) die Welt in Atem. Der „Fluch der Karibik“-Darsteller hatte seine Ex-Frau verklagt, nachdem sie behauptet hatte, Opfer häuslicher Gewalt zu sein. Am 1. Juni wurde dann das Urteil im Verleumdungsprozess verkündet: Die Schauspielerin muss Depp umgerechnet rund 9,6 Millionen Euro zahlen. Ein schwerer Rückschlag für Amber Heard, die nun sogar um ihre Filmrolle zittern muss.

Denn wie die Website JustJared.com berichtet, soll sie in dem kommenden „Aquaman“-Film ersetzt werden. Bereits in Teil eins war die Darstellerin als Prinzessin Mera zu sehen. Im Sequel „Aquaman and the Lost Kingdom“ sollte sie eigentlich wieder an der Seite von Jason Momoa (42) die Hauptrolle übernehmen – doch nun könnte es anders kommen. Obwohl die Szenen schon gedreht wurden, soll Heard nachträglich herausgeschnitten werden.

Das Filmstudio will offenbar nicht riskieren, dass sich ihr verlorener Gerichtsprozess negativ auf den Blockbuster auswirkt und „Aquaman 2“ möglicherweise sogar zum Flop macht. „Warner Bros. hat beschlossen, die Rolle von Amber Heard neu zu besetzen, nachdem sie den Film an einem Probepublikum getestet haben“, wird ein Insider zitiert. Entsprechende Szenen, in den Heard vorkommt, sollen mit Jason Momoa und Nicole Kidman (54) nachgedreht werden.

Amber Heard: Das sagt sie zu den Gerüchten

Bereits seit längerem hatten Fans von Johnny Depp kritisiert, wie unfair es sei, dass der Hollywood-Star seine Rolle in „Phantastische Tierwesen“ verlor, während Heard keine Konsequenzen zu spüren bekam – bis jetzt. Allerdings ist nicht ganz klar, ob die Schauspielerin wirklich vollständig aus dem Film herausgeschnitten wird oder ob ihre Screentime lediglich gekürzt wird.

Ähnliches hatte Heard bereits vor einigen Wochen beklagt. „Sie nahmen im Grunde genommen einen Haufen meiner Rolle raus. Sie haben einfach eine Menge entfernt“, sagte sie gegenüber dem Branchenblatt The Hollywood Reporter. Die Darstellerin habe „sehr hart“ darum kämpfen müssen, um ihre Rolle zu behalten.

Über einen Sprecher wies Heard indes die aktuellen Behauptungen zurück, dass sie in „Aquaman 2“ nicht in Erscheinung treten wird. „Die Gerüchteküche brodelt weiter wie seit dem ersten Tag – ungenau, unsensibel und leicht verrückt“, heißt es in dem Statement.