„Liebevolle Mutter“: Oliver Pocher schwärmt nach Trennungs-Drama plötzlich wieder von Amira

Oliver Pocher schwärmt nach Trennungs-Drama plötzlich wieder von Amira

Von: Samantha Matheiowetz

Seit vielen Wochen fechten Oliver und Amira Pocher öffentlich einen Rosenkrieg aus. Dennoch richtet der Comedian jetzt emotionale Worte an seine Ex.

Köln – Nachdem Amira (31) und Oliver Pocher (45) im August das Ende ihrer Ehe bekannt gaben, hat vor allem der Entertainer immer wieder öffentlich gegen seine Exfrau ausgeteilt und sie sogar aus dem gemeinsamen Podcast „Die Pochers!“ geschmissen. Umso überraschender kommen jetzt die rührenden Worte, die Oliver Pocher zum Geburtstag des gemeinsamen Sohnes an Amira richtet.

„Das absolute Highlight unserer Beziehung“: Oliver Pocher teilt emotionale Worte

Vor vier Jahren, am 11. November 2019, kam der zweite Sohn der Pochers zur Welt. Zu dessen Geburtstag teilt Oliver Pocher bei Instagram einen Schnappschuss, der kurz nach der Geburt entstanden sein muss. Darauf zu sehen sind Amiras und Ollis Hände, die die kleinen Finger ihres neugeborenen Kindes halten.

„Ich hoffe, er kann auch in dieser anspruchsvollen Zeit seine Fröhlichkeit behalten“, schreibt Oliver Pocher zu dem Foto und spielt damit womöglich auch auf die öffentliche Schlammschlacht mit seiner Ex an. Für ihn seien die gemeinsamen Kinder das absolute Highlight ihrer Beziehung.

Des Weiteren wendet sich Oliver Pocher direkt an seinen Sohn: „Ich liebe dich über alles und werde IMMER für dich da sein“. Aber auch für Amira hat er nach langer Zeit wieder nette Worte übrig: „Danke auch an dich, Amira, dass du die liebevolle Mutter bist, die unsere Kinder verdienen.“

„Respektvoll“ und „Bewundere dich“: Oliver Pocher erntet viel Zuspruch für Geburtstags-Beitrag

Oliver Pochers Dank kommt besonders nach den letzten Seitenhieben gegen seine Ex-Frau für viele aus dem Nichts. Bei Instagram erhält der Comedian vollste Anerkennung für die Aktion. „Tolle Worte in einer anspruchsvollen Zeit. So geht man miteinander um. Respektvoll“, „Ich finde seine Einstellung total klasse“, „Schöne Worte trotz dieser Umstände. Ich bewundere dich“ oder „Schön, dass du trotz Trennung und Co noch so liebevolle Worte für Amira findest“ heißt es in den Kommentaren unter dem Bild.

Für eine Promi-Kollegin hat der Comedian derweil keine besonders netten Worte übrig: In der Ankündigung seiner neuen Tour macht sich Oliver Pocher über Schlagerkönigin Helene Fischer lustig. Verwendete Quellen: instagram.com/oliverpocher