Ehekrise bei Pochers immer schlimmer: Amira begleitet Olli nicht mehr zu seinen Shows

Teilen

Amira und Oliver Pocher stecken derzeit in einem Beziehungstief. Ein Streitpunkt sind offenbar unter anderem die TV-Auftritte des Paares.

Köln – Amira (30) und Oliver Pocher (45) galten lange Zeit als absolutes Vorzeigepaar. Seite an Seite absolvierten sie ihre Fernsehengagements und veröffentlichten den gemeinsamen Podcast „Die Pochers“, in dem sie auf aktuelle Geschehnisse in der Welt, aber auch auf bedeutende Entwicklungen in ihrem Familienleben eingingen. Derzeit läuft es in der Ehe des Promi-Duos allerdings nicht mehr richtig rund. Wie Amira und Oliver Pocher vor kurzem bekannt gaben, stecken sie momentan in einer Ehekrise. In der neuen Episode von „Die Pochers“ verraten die beiden jetzt, weshalb im Hause Pocher aktuell dicke Luft herrscht.

Oliver Pocher kann nicht verstehen, weshalb Amira ihn nicht mehr zu seinen Shows begleitet

Ein Streitpunkt scheint beispielsweise Oliver Pochers Teilnahme an der Spielshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“ gewesen zu sein. Seinen Auftritt in der Sendung mit Thomas Gottschalk (73), Günther Jauch (66) und Barbara Schöneberger (49) absolvierte der Comedian nämlich vor kurzem allein und ohne die Unterstützung seiner Gattin. Nachdem die Pochers lange Zeit zumeist als Paar im Fernsehen zu sehen waren, ist das ein Novum. Von Seiner Solotour scheint der Komiker nicht begeistert zu sein.

Katja Krasavice auf Bildern vor Schönheits-OPs nicht wiederzuerkennen Fotostrecke ansehen

„Ich biete dir ja alles an. Kannst ja überall mit hinkommen. Früher bist du gerne mitgekommen. Jetzt mach ich‘s halt alleine“, erklärt Oliver Pocher im Podcast seine Sicht der Dinge. Dass er ohne seine Gattin bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ auftrat, blieb auch Gastgeber Thomas Gottschalk nicht verborgen. „Du bist Überraschungsgast oder bist du zu Hause rausgeflogen?“, spielte der Star-Moderator auf die derzeitige Ehekrise im Hause Pocher an. Pochers Antwort: „Ich bin noch nicht rausgeflogen, aber ich nutze jede Gelegenheit, um nicht zu Hause zu sein.“

Wussten Sie schon das über Oliver Pocher? Pochers erster Fernsehauftritt war am 28. Oktober 1998 in der Nachmittags-Talkshow von Bärbel Schäfer auf RTL. Der damals noch unbekannte Comedian war in der Sendung mit einem fünfminütigen Sketch zu sehen. Obwohl er vom Studiopublikum ausgepfiffen wurde, setzte er seinen Auftritt fort. Ein Jahr später war Oliver Pocher in der RTL-Talkshow von Hans Meiser zu sehen und seine TV-Karriere begann. Der mittlerweile eingestellte Musiksender VIVA engagierte Pocher für eine einwöchige Gastmoderation der Live-Sendung „Interaktiv“. Pocher konnte überzeugen und wurde fest angestellt.

Amira und Oliver Pocher: Lösung für ihr Eheproblem gefunden?

Glücklicherweise scheinen Amira und Oliver Pocher zumindest auf einer Ebene in ihrer Beziehung weiterhin gut zu funktionieren. „Wir haben momentan viel Sex. Das kittet viel. Da reden wir nicht groß“, berichtet der Komiker in seinem Podcast. Trotzdem wissen beide, dass demnächst noch einiges auf sie zukommen wird. „Mein Gefühl: Die nächsten Monate könnten noch ein paar Schlagzeilen kommen, mit ein paar Sprüchen“, befürchtet Amira.

Amira und Oliver Pocher stecken derzeit in einem Beziehungstief. Ein Streitpunkt sind offenbar unter anderem die TV-Auftritte des Paares. (Fotomontage) © IMAGO/Panama Pictures & IMAGO/Future Image

Seitdem Amira und Oliver Pocher ihre Eheprobleme öffentlich thematisiert haben, brodelt die Gerüchteküche um die TV-Stars. Amira Pocher lässt sich davon aber offenbar nicht den Spaß verderben. Verwendete Quellen: Podcast „Die Pochers“