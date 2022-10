Amira Pocher hat schon jetzt ihren Weihnachtsbaum aufgestellt und geschmückt

Moderatorin Amira Pocher ist bereits im Oktober in Weihnachtsstimmung. Sie hat ihren Weihnachtsbaum schon aufgestellt und festlich dekoriert.

Weihnachten ist noch einige Monate hin und die Meisten denken jetzt gerade erst einmal an Halloween – Nicht so Amira Pocher (30). Die Moderatorin ist schon komplett in Weihnachtsstimmung und fleißig am Dekorieren. So postete die 30-Jährige nun einige Bilder in ihrer Instagram Story, auf denen sogar bereits ein dekorierter Weihnachtsbaum zu sehen ist.

Amira Pocher startete in ihrer Instagram Story eine Fragerunde. Einer der Follower wollte wissen: „Wann fängst du an für Weihnachten zu schmücken?“ Die Moderatorin antwortete mit einem Foto von ihrem Weihnachtsbaum. Der Baum ist wirklich groß und reicht bis unter die Decke reicht. Er ist bereits voll geschmückt – Mit grünen und roten Christbaumkugeln und einigen Lichterketten ist

Amira Pocher sieht es mit Humor

Zu ihrem Foto schreibt die 30-Jährige spaßeshalber: „Habe die Frage nicht verstanden“ und fügt einen lachenden Smiley hinzu. Doch nur bei dem Christbaum ist nicht geblieben – Auf einer Kommode dahinter ist auch bereits ein Deko-Rentier und kleinere Christbäume zu sehen. Mit all der Dekoration haben die Pochers mehr als genug Zeit, richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen.