„Warum macht man das dann?“: Tattoo-Entfernung von Amira Pocher stößt bei Fans auf Kritik

Von: Felix Durach

Amira Pochers Entscheidung, ihre Tattoos entfernen zu lassen, sorgte bei ihren Followern zum Teil für Unverständnis. © instagram/amirapocher

Amira Pocher lässt sich ihre Tattoos entfernen. Auf diese Ankündigung erhielt die Influencerin viele Nachrichten von ihren Fans. Darunter auch viele Vorwürfe.

Köln – Während Ehemann Oliver Pocher gemeinsam mit seinem Vater Gerhard durch Portugal tourt, hat Amira Pocher das gemeinsame Haus endlich wieder einmal für sich alleine. „Ich genieße es auch einfach mal Ruhe zu haben und alleine zu sein“, erklärt die 29-Jährige ihren Followern bei Instagram. Den ruhigen Abend nutzt Amira Pocher jedoch auch, um mit ihren Fans über ein Thema zu sprechen, dass ihr offenbar sehr am Herzen liegt.

Amira Pocher: Tattoo-Entscheidung stößt auf Kritik: „Hä, warum machst du die Sterne weg?“

Die Influencerin hatte vor kurzer Zeit entschieden, sich einiger ihre Jugendsünden zu entledigen und ihre Tattoos entfernen zu lassen. Zuletzt mussten drei Sterne am Knöchel der 29-Jährigen dran glauben und fielen dem Laser zum Opfer. Die Entscheidung, die Tattoos entfernen zu lassen, stieß jedoch nicht bei allen Fans von Amira Pocher auf Verständnis.

Wie die Moderatorin am Dienstag in ihrer Insta-Story berichtete, erhielt sie gleich mehrere Nachrichten von Followern auf ihre Tattoo-Ankündigung. „Hä, warum machst du die Sterne weg? Die sehen doch nicht schlimm aus“, lautete eine Nachricht. „Man lässt sich teuer tätowieren, um es sich dann wieder teuer entfernen zu lassen? Warum macht man das dann?“, wollte ein anderer Follower wissen.

„Ich brauche meine Erinnerungen nicht auf meiner Haut“: Amira Pocher erklärt ihre Entscheidung

Für Amira Pocher ein Grund zur Verwunderung: „Ich war überrascht, dass so wenige verstehen, warum ich meine Tattoos weglasern lasse“, erklärt die 29-Jährige in ihrer Story weiter. Auch sei die Influencerin erstaunt über die große Anzahl an Vorwürfen ihr gegenüber gewesen. „Ich brauche meine Erinnerungen nicht auf meiner Haut“, leitet Amira Pocher ihre anschließende Erklärung ein.

Amira Pocher war erstaunt über die vielen Vorwürfe und deutlichen Worte als Reaktion auf ihre Tattoo-Entscheidung. © Instagram/amirapocher

„Ich habe meine Tattoos in meiner Jugend stechen lassen und die stammen wirklich aus einer Zeit, da war ich nicht die schönste Version von mir selber und nicht zufrieden mit mir“, begründet die Influencerin ihre Entscheidung. „Die Tattoos passen zu der Zeit, aber nicht zu Amira heute.“ Nun sei die 29-Jährige aber endlich zufrieden mit sich und würde deswegen auch die großen Schmerzen gerne in Kauf nehmen, die eine Tattoo-Entfernung mit sich bringt. Verwendete Quellen: Instagram/Amira Pocher