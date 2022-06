„Das ist Qualität“: Amira Pocher kauft nur noch argentinisches Rindfleisch beim Metzger

Das kann sich nicht jeder leisten! Amira Pocher will offenbar bewussten Fleischkonsum für ihre Familie. Deshalb kauft sie ihr Fleisch jetzt nur noch frisch beim Metzger. (Fotomontage) © Instagram/Amira Pocher

Köln – Amira Pocher (29) bewies vor Kurzem in einer Instagram-Story, dass sie für Ehemann Oliver Pocher (44) und die gemeinsamen Kids nur das Beste in die Küche holt. In dem Video sitzt die Podcast-Macherin allein im Auto, die restlichen Sitze sind mit vollen Einkaufstüten belegt. Doch obwohl Amira offensichtlich schon so einiges an Lebensmitteln besorgt hat, fehlt noch eine wichtige Sache: das Fleisch.

Und das holt die junge Mutter, wie sie in dem Clip wieder verrät, ganz sicher nicht aus der Tiefkühltheke. „Und jetzt bin ich hier beim Metzger, ich kauf das Fleisch immer gerne frisch“, verrät Amira in ihrer Insta-Story, „da habe ich übrigens einen richtig Coolen jetzt entdeckt, ist mein neuer Lieblingsmetzger.“

Amira Pochers neuer Lieblingsmetzger verkauft offenbar echtes Qualitätsfleisch

Doch was ist so besonders an dem neuen Lieblingsmetzger von Familie Pocher? Amira, Oliver und die Kids scheinen auf echte Qualität zu stehen, wenn es um tierische Produkte geht, denn bei dem neuen Fleischer ihres Vertrauens kauft die Influencerin nur noch argentinisches Rindfleisch. Kulinarik-Kenner wissen, dass das Produkt aus dem südamerikanischen Land als das beste Fleisch der Welt gilt — die Pochers lassen es sich also wirklich gut gehen.

Über ihre neue Entdeckung erklärt Amira in ihrem Video weiter: „Das ist ein Argentinier, also ein argentinischer Metzger, die haben argentinisches Rindfleisch. Wow! Das ist Qualität. Und Preis-Leistung stimmt auch noch.“ Der Metzger freut sich sicher über die kostenlose Promi-Werbung auf Instagram!