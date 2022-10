„Gesunde Süßgikeiten anbieten“: Amira Pochers Kinder bekommen nie Schokolade

Amira Pocher ist bei der Erziehung die Strengere. © Imago

Amira Pocher legt scheinbar großen Wert darauf, ihre Kinder gesund zu ernähren. Deshalb wartet sie mit den Süßigkeiten lieber noch ab.

Viele Eltern kennen das Dilemma um die Süßigkeiten: Die Kinder sind oft ganz verrückt danach, während die Eltern das maßlose Naschen einzudämmen versuchen. Das ist wohl auch bei Oliver und Amira Pocher nicht anders. Im Interview mit Bild.de erklärte Amira Pocher kürzlich, wie sie es mit Schokolade und Co. hält.

Auf die Frage, welcher Elternteil strenger sei und wie man im Hause Pocher zum Beispiel mit Schokolade umgehe, erzählte die Mutter zweier Söhne (2 und 3): „Unsere Söhne essen ehrlicherweise gar keine Schokolade, weil ich ihnen aktiv auch keine gebe.“ Leider käme es natürlich vor, dass manchmal Schokolade mitgebracht würde, wenn Freunde oder Familie zu Besuch kämen. Statt sie so früh schon an Schokolade zu gewöhnen, backt Amira Pocher ihren Kindern aber lieber selber Cookies aus Hafter und Bananen. Und auch die Getränke biete sie nur ungesüßt an.

„Wenn sie noch keine Schokolade kennen, fehlt ihnen auch nichts.“

Warum die Kinder keine Schokolade essen sollen, erklärt Amira so: „Ich möchte ihnen einfach ein gutes und gesundes Essen bieten.“ Dass das schwieriger werden wird, sobald die Kinder im Kindergarten auch andere Einflüsse erleben, ist der gesundheitsbedachten Mama klar. Aber bis dahin ist sie der Ansicht: „Wenn sie noch keine Schokolade kennen, fehlt ihnen auch nichts.“

Auch wenn ihr Ehemann erziehungstechnisch oft eher der Nachgiebigere sei, so werden laut Amira Pocher die Aufgaben im Haushalt übrigens „sehr gleichberechtigt“ aufgeteilt. Beim Kochen haben die vielbeschäftigten Eltern allerdings Unterstützung. Die dadurch eingesparte Zeit kann die Vox-Moderatorin mit dem Nachwuchs verbringen. Sie meint: „Ich habe da wirklich Glück, kann mich aufgrund dessen auch sehr gut um die Kinder kümmern. Statt zwei Stunden zu kochen, spiele ich dann lieber mit den Kindern.“