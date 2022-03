„Heißer geht‘s nicht“: Amira Pocher für transparenten Look bei „Let‘s Dance“ gefeiert

Teilen

Amira Pocher weiß, wie sie den „Let’s Dance“-Fans einheizen kann: Mit einer Mega-Performance und einem atemberaubenden Outfit. © RTL+

Amira Pocher weiß, wie sie den „Let’s Dance“-Fans einheizen kann: Mit einer Mega-Performance und einem atemberaubenden Outfit.

Mit diesem Auftritt raubte Amira Pocher (29) dem „Let’s Dance“-Publikum den Atem: Letzten Freitag tanzte sie zusammen mit Massimo Sinató (41) eine heiße Rumba zu Camila Cabellos Song „Havana“. Doch nicht nur mit dem Tanz selbst konnte die Ehefrau von Oliver Pocher (44) überzeugen. Auch ihr verführerisches Outfit war nach der Show in aller Munde. Die Podcasterin trug ein enges schwarzes Kleid, das dank transparentem Glitzerstoff und hohem Beinschlitz viel Haut zeigte. Ihre wilde Lockenmähne tat ihr Übriges, um die Fans verrückt zu machen. Auf Twitter und Instagram waren zahlreiche Kommentare zu lesen, in denen die User Amiras tollen Look feierten. „Du bist einfach ein Traum“, „Hot, hotter, Amira“ und „Wie schön kann man sein“ schwärmte die Fangemeinde.



Dabei nimmt sich die Österreicherin selbst nicht zu ernst. In einem Instagram-Post ließ sie ihre Fans darüber abstimmen, welches Foto des Stars sie am schönsten fanden. Während Amira auf den ersten zwei fröhlich in die Kamera strahlt und ein absoluter Blickfang ist, ist das dritte eine verwackelte Momentaufnahme. Amira hat die Augen halb geschlossen und setzt sich offenbar gerade in Bewegung – umso unschmeichelhafter fällt das Bild aus. „1, 2 oder 3?“, schrieb die Moderatorin mit einem Lach-Smiley.

Amira Pocher: Selbst Joachin Llambi war angetan

Die Fans lieben die dunkelhaarige Schönheit jedenfalls genau für diese Lockerheit. „3 ist am geilsten“, witzelte ein Follower. Ex-GNTM-Kandidatin Rebecca Mir (30) dagegen votete für Bild Nummer zwei. „Aber 3 hat auch was“, stellte sie klar. Model Lilly Becker (45) und Influencerin Ina Aogo (33) wiederum befanden Amira auf allen Aufnahmen für einen Hingucker. Und Moderatorin Frauke Ludowig (58) gratulierte der Hobby-Tänzerin zu ihrem Talent auf dem Parkett: „Du warst spitze.“



Das fand übrigens auch die „Let’s Dance“-Jury: Am Ende erhielten Amira und Massimo insgesamt 21 Punkte. Selbst der sonst so strenge Joachim Llambi (57) ließ sich zu einem Lob hinreißen: „Ich glaube, dein Mann weiß gar nicht, was du für einen tollen Look hast auf der Fläche. Das ist schon sehr beeindruckend.“